AlmA Brasil oferece shows neste sábado (8)

Evento vai contar com discotecagem e apresentações de bandas; Vila Cultural conta com patrocínio do Promic

Unindo diversos gêneros musicais em uma só festa, a Vila Cultural AlmA Brasil oferece no próximo sábado (8) o “Lavando a Alma!”, show que vai contar com o som das bandas Maracajá e Bacalhau Samba Rock Club, além da discotecagem da Nati Mônaco. O evento acontece a partir das 16h na sede da AlmA, que fica na rua Mar Del Plata, 93, Vila Rodrigues. Quem chegar até as 18h, paga apenas R$ 5 no convite.

A AlmA Brasil é uma das vilas culturais patrocinadas pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). No sábado, além dos shows, o espaço contará com diferentes brechós e feiras de produtos e comidas artesanais. Para animar ainda mais o público, será realizado uma ação com o sorteio de diversas prendas. São tatuagens, cds, livros, cursos e mais uma série de prêmios especiais, entre eles um convite para o “Samba da Madrugada - Último do ano!”.

A música começa com a apresentação da DJ Nati Mônaco, cujo trabalho busca unir a diversidade oferecida pelo universo musical à necessidade de reforçar a importância das mulheres na construção de uma boa trilha sonora para a vida. Os gêneros incluem funk, groove e outras misturas.

Em seguida, o público será animado pela junção de influências musicais e estéticas de diferentes raízes populares brasileiras, como o maracatu, baião, funk e samba, característica da Maracajá. A música eletroacústica, o jazz, o rock, o minimalismo e o som experimental também integram o caráter sonoro do grupo. Nascida em 2017, a banda é composta por Gabriel Kruczeveski (guitarra), José Silva (voz), Lara Moratto (flauta, saxofone e voz), Daniel Mancebo (bateria), Bruno Pacheco (contrabaixo) e Camila Rios (percussão).

Encerrando a noite, a Bacalhau Samba Rock Club oferece um show com influências do blues e rock ao samba de raiz, passando pelo xote e baião. A banda também apresenta composições próprias, já conhecidas pelo público desde 2008, como: 'Suco de Laranja', 'Fogo na Timba' e 'Samba Freakstile'. O grupo é formado pelos músicos Álvaro Oliveira (vocais e guitarra), Mau Werner (voz e percussão), Miguel Matoso (percussão) e Jéssica Rezende (bateria).

N.com