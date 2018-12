Arapongas: Espetáculo Camarim revela os bastidores do teatro

Peça é apresentada na Arena Arte e Cultura Sesi Arapongas com entrada franca

Você tem curiosidade de saber o que ocorre nos bastidores de uma peça de teatro? Mais especificamente, o que acontece com os atores minutos antes de eles entrarem em cena? A Companhia de Teatro EB Produções Artísticas compartilha com o público o processo mágico de preparação de um ator e de construção de uma personagem por meio do espetáculo “Camarim”. A peça será apresentada na Arena Arte e Cultura Sesi Arapongas (Avenida Maracanã, 3260, Vila Bernardes. Entrada pela rua Caneleirinho) no dia 6 de dezembro, com entrada franca.

O espetáculo “Camarim” se passa entre o primeiro e o terceiro sinal que marcam o início de uma apresentação teatral. O camarim do título não se refere ao espaço físico utilizado pelos atores para a sua caracterização. Diz respeito a um camarim psicológico onde se revelam as mudanças que acontecem na mente e no físico dos atores nos momentos que antecedem a entrada em cena.

O processo de criação de uma personagem, a leitura e última passagem do texto, o aquecimento, a concentração, a maquiagem. Momentos como esses são compartilhados com o público. O espectador é convidado a entrar no camarim, tornando-se testemunha e cúmplice do último suspiro do ator e do primeiro suspiro da personagem.

O diretor Emerson Betiati explica que a montagem da EB Produções Artísticas é inspirada em um livro do autor francês Valère Novarina intitulado “Carta aos Atores e para Louis de Funès” e que tem como objetivo fazer uma homenagem aos profissionais do teatro e aos apreciadores de sua arte. “Camarim é um espetáculo necessário tanto para quem aprecia quanto para quem faz teatro”, declara.

