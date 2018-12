Festa Natalina em Londrina com chegado do Papai Noel

Chegada do Papai Noel à Londrina está marcada para amanhã (06) à noite; festa terá concerto natalino

A Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina (AAFML) em parceria com ACIL, Associação Comercial de Londrina, programou duas apresentações musicais no centro da cidade para celebrar o LondriNatal. O objetivo é animar clientes e lojistas que estiverem aproveitando o horário especial do comércio.

A primeira apresentação será nesta quinta-feira (06 de dezembro), às 19h, no Calçadão de Londrina, na escadaria da Praça da Bandeira: o Coro da Universidade Estadual de Londrina, formado por 40 vozes, vai fazer um concerto com repertório Natalino e de Música Popular Brasileira, sob a regência do maestro Dênis Pereira do Amaral. O ponto alto da festa será a chegada do Papai Noel, que será recebido com muita alegria e posará para fotos com as crianças e admiradores.

Jazz Band Orquestra

A segunda apresentação musical vai comemorar os 84 anos de Londrina, será no sábado (08), às 16h na Praça da Bandeira e vai alegrar os londrinenses que estiverem fazendo as compras de fim de ano. A Jazz Band Orquestra vai fazer uma concerto no Calçadão, tocando grandes clássicos do jazz, com arranjos feitos pela própria banda.

A regência será do maestro Vitor Gorni e a apresentação contará com a participação do Grupo Vocal Canto da Lira, Grupo Vocal Entre Nós e Coro Funcart, totalizando cerca de 50 cantores e músicos.

Este evento faz parte da programação do “E o Festival Continua”, e é promovido do Ministério da Cultura, Governo do Estado do Paraná, Prefeitura do Município de Londrina, Universidade Estadual de Londrina e Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina. Patrocínio: Tata Consultance Service. Apoio: ACIL e CODEL.