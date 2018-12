Samae realiza sessão solene em homenagem ao cinquentenário

Evento será realizado nesta quarta-feira (05), no Cine Teatro Padre José Zanelli, e será marcada por homenagem a ex-prefeitos, diretores e servidores aposentados da autarquia

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ibiporã (Samae) realiza na hoje (05), às 20 horas, no Cine Teatro Padre José Zanelli, sessão solene em comemoração aos 50 anos da autarquia. Na ocasião, serão homenageadas 33 pessoas que contribuíram com a história da autarquia, entre ex-prefeitos, ex-diretores e servidores aposentados do Samae. Também estarão em exposição no saguão do Cine Teatro fotos históricas que mostram mais sobre a trajetória de sucesso do Samae ao longo de 50 anos. “Encerrar as comemorações do Jubileu de Ouro do Samae com estas homenagens é uma maneira de valorizar e reconhecer os esforços de todos os servidores na construção da história de sucesso da autarquia”, ressalta o diretor presidente do Samae, Edivaldo de Paula.

As comemorações pelo cinquentenário encerram-se na sexta-feira (07), com um baile promovido pela Associação da Família Samae (Afas), no Bola Brasil. Este ano também constaram da programação pelo Jubileu de Ouro o lançamento da nova logomarca, pautada no princípio dos ‘3 R’: reuso, reciclagem e a reutilização dos recursos naturais, e painel comemorativo, além da reestilização da nova frota de veículos.

História do Samae

O Samae - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - é uma autarquia municipal criada na cidade de Ibiporã pela Lei Municipal nº 197 de 6 de dezembro de 1968 com a finalidade de distribuir água tratada e efetuar coleta de esgoto assim como manter, operar e ampliar os sistemas de água e esgoto da cidade.

No final da década de 1960 o sistema de abastecimento de água existente em Ibiporã era muito precário, isto é, a população recebia pouca água em suas casas e esta era de baixa qualidade. Isso foi motivo suficiente para que houvesse entendimento entre a Prefeitura Municipal e a Fundação SESP para construção de um novo sistema de abastecimento de água no município que atendesse aos anseios da comunidade ibiporaense.

Antes mesmo da construção do novo sistema de água foi criado o Samae, órgão municipal que administraria as ações relativas ao saneamento no município de Ibiporã.

Após um prazo de carência para a execução do sistema de água, o Samae, com a arrecadação auferida junto aos usuários na cobrança de tarifas, efetuou o pagamento do empréstimo em prestações semestrais durante 16 anos. Hoje o sistema de água está totalmente pago e constitui um dos maiores patrimônios da comunidade ibiporaense.

Durante o ano de 1.974 a Fundação SESP desenvolveu um projeto de rede coletora de esgoto para Ibiporã, cujas obras de implantação foram iniciadas no ano seguinte. Todo o investimento para custear estas obras foi captado pela própria Fundação, a fundo perdido, junto ao Ministério da Saúde. Isto deu condições para que, através de contratação de firmas empreiteiras e pessoal por administração direta, se implantasse um completo sistema coletor de esgoto sanitário a custo zero para a municipalidade.

Após a conclusão da rede coletora foi elaborado projeto e contratada a execução da Estação de Tratamento de Esgoto, a qual entrou em operação em 1.979, em obra que também foi custeada com verbas a fundo perdido do Tesouro Nacional.

Atualmente é o próprio Samae que executa estas obras de ampliação, tendo para isto pessoal treinado e capacitado além de ter assimilado toda tecnologia necessária.

Toda a água distribuída pela Autarquia é tratada, clorada e fluoretada e atende aos padrões de qualidade bacteriológica e físico-química de potabilidade fixados pela Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde. Atualmente o serviço de abastecimento de água conta com duas unidades de captação e recalque, uma no Ribeirão Jacutinga e outra no Poço do Aquífero Guarani, que oferece água de excelente qualidade, com propriedades minerais, atendendo 100% da população urbana e da zona rural. Outro fator de destaque é a rede de esgotos sanitários que atende 98,5% do município - índice de destaque entre os municípios brasileiros. Todo o esgoto é tratado antes de ser lançado no corpo receptor.

Em relação à coleta seletiva Ibiporã também dá exemplo. Todo o município já possuiu um sistema completo de coletiva seletiva que conta com a colaboração da população ao separar rejeitos e recicláveis dos orgânicos.

Além da coleta diferenciada porta a porta, o Samae também possui um programa permanente de educação ambiental, o qual envolve a mobilização social, educação e conscientização dos munícipes e o constante treinamento dos colaboradores envolvidos no processo.

A excelência no desenvolvimento do trabalho de saneamento fez com que o Samae conquistasse no ano de 2000 o PNQS - Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento - um dos mais importantes prêmios do setor de saneamento do país - se tornando a primeira empresa municipal a obter essa premiação.

No final do ano passado o Samae recebeu certificado de reconhecimento do "V Prêmio Gestor Público Paraná" (PGP-PR).

Caroline Vicentini/Asimp