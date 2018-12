Iniciativa entre CMTU e Afel chama atenção para o uso das vagas exclusivas de estacionamento

Ação que vai até sexta-feira (7) visa conscientizar sobre os locais reservados às pessoas com deficiência

Na terça-feira (4), próximo ao Sesc da avenida Saul Elkind, na região norte, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) promoveu atividade de conscientização sobre a utilização indevida das vagas reservadas às pessoas com deficiência. A ação, realizada em parceria com a Associação Famílias Especiais de Londrina (Afel), envolveu a colocação de cadeiras de rodas nos locais de estacionamento. Junto dos assentos, avisos como “volto logo”, “já saio, é bem rapidinho” e outras justificativas surpreenderam os motoristas.

Segundo Carlos Eduardo Ribeiro, coordenador de Educação da CMTU, a ideia era mostrar aos condutores o quanto o uso irregular dos pontos de estacionamento pode prejudicar a vida de quem precisa. “As mensagens contidas nos cartazes expressam o que as pessoas que dependem das vagas exclusivas ouvem, em geral, dos que param nestes locais indevidamente. Ainda que por pouco tempo, a prática afeta diretamente quem tem deficiência física ou mobilidade reduzida”, explicou.

De acordo com o coordenador, a intervenção tem cumprido o seu papel educativo, levando os atingidos a momentos de reflexão. “Percebemos que, durante a ação, muitos motoristas ficam curiosos e até mesmo irritados pela dificuldade em estacionar. No entanto, ao constatarem se tratar de iniciativa de conscientização, a maioria entende e apoia a mensagem”, contou.

Programação

Iniciada na segunda (3), na avenida São Paulo, área central de Londrina, a campanha da CMTU com a Afel tem atividades até a próxima sexta (7). Hoje (5), a programação contempla a região do Centro Cívico, das 11h às 14h. Na quinta (6), das 8h às 11h, será a vez da Gleba Palhano, no cruzamento da Ayrton Senna com a rua João Huss. Já a última ação ocorre no estacionamento do Super Muffato da avenida Duque de Caxias, com horário ainda a confirmar.

Além da performance com as cadeiras de rodas estão previstas abordagens, entrega de panfletos e emissão de multas morais aos condutores irregulares. Tudo para chamar atenção para o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado sempre em 3 de dezembro. Escolhida e promovida pelas Nações Unidas (ONU) desde 1992, a data tem como objetivo esclarecer sobre os direitos das pessoas com deficiência.

No Brasil, de acordo com o último Censo Demográfico, 45,6 milhões de indivíduos declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, o que correspondia, em 2010, a 23,9% da população. Entre os benefícios garantidos a essa parcela dos brasileiros está a reserva de vagas de estacionamento. Em Londrina existem cerca de 175 locais com esta finalidade, espalhados por diversos pontos do município. Quem utiliza tais espaços sem a credencial emitida pela CMTU está sujeito à autuação de natureza gravíssima, com multa de R$ 293,47 e perda de 7 pontos na carteira de habilitação.