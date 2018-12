Musa de Pernambuco, Carol Aguiar posa para revista Spicyfire

A ousadia da modelo Carol Aguiar invade as páginas da revista Spicyfire de janeiro de 2019. Finalista do concurso Musa do Brasil 2018 representando o estado de Pernambuco, a loira posou nua na praia para celebrar a chegada da estação mais quente do ano. Vale lembrar que essa é a segunda vez que Carol tira a roupa para uma revista masculina. Em maio de 2017 ela foi capa da Sexy.

“Estou bem abusada nas fotos, o ensaio ficou um escândalo. Acho que a pegada muito artística não combina comigo. Além disso, como o tema era verão, achei que não combinava com algo mais soft, então me libertei e deixei rolar. As poses estão bem provocantes. E olha que nem precisei beber para me soltar”, brinca a modelo.

Nas fotos, Carol impressionou por sua boa forma. Isso porque ela deu à luz a uma menina há três meses. E desde então vem se dedicando a recuperar o shape. “Não sou daquelas viciadas em treino e dieta. Deixei a coisa rolar e não me preocupei tanto com o corpo, mas acho que minha genética é boa mesmo”, disse aos risos. “Estou feliz com meu shape, por enquanto são só elogios”.

A revista com Carol Aguiar na capa chega às bancas em 2 de janeiro. A Spicyfire já tirou a roupa de personalidades como a ex-BBB Fani, a modelo Caren Souza, a Miss Bumbum Erika Canella e a ex-BBB Amanda Gontijo. “Estou duplamente ansiosa. Primeiro pelo concurso e segundo por essa revista que promete dar o que falar”.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

