Luciane Hoepers revela por que voltou a trabalhar na área financeira

A musa, que tem que tem quase 1 milhão de seguidores, diz que seus dias eram resumidos a idas às clínicas de estéticas salão e academia

Depois de estampar a capa da revista Sexy e bombar no Instagram, onde tem quase 1 milhão de seguidores, Luciane Hoepers deixou a carreira de digital influencer e modelo em segundo plano. Formada e pós-graduada em Economia, a loira agora voltou a trabalhar na área financeira.

“Durante os últimos 5 anos da minha vida, após perder meu emprego no mercado financeiro, me restou me dedicar a este lado artístico e de mídia. Um mundo bastante competitivo, com raras amizades e financeiramente nada satisfatório. Me tornei uma referência em cuidados com o corpo, o que resumia meus dias em média de três clínicas de estéticas por dia, mais salão, academia e afins”, disse a gata, que não se arrepende da escolha:

“Me sentia com ego elevado e a beleza em dia, mas me sentia vazia! A vida de 95% das mulheres não é assim e eu não me sentia exemplo para ninguém. No último ano casei e então assumi responsabilidades com marido e filho, o que me permitiu compartilhar com minhas seguidoras uma vida mais real, mas ainda não correspondia a maioria das mesmas. Foi quando recebi um convite para trabalhar em uma empresa na minha área financeira e não pensei duas vezes! Mudei minha rotina, larguei a vida de mídia e me realizei profissionalmente e financeiramente. Hoje me sinto e me realizo como uma mulher comum com trabalho, família e continuo sendo uma musa, me cuidando dentro das minhas condições hoje”.

Luh também diz que as redes sociais criaram um mundo de ilusão.

“Meninas acreditam que virar uma “digital influencer” lhe trará fama, sucesso e dinheiro. Mas esquecem! São apenas 5 minutos de fama envolvidos em muita futilidade e frustração”, pondera a beldade, que ainda manda um recado para quem quer como influenciador digital:

“A vida não é tão linda, fácil e rica como mostram nas redes sociais. O estudo é algo que nunca será roubado. Pode estar gordo ou magro, pobre ou rico seu lugar sempre vai existir pela sua capacidade adquirida”.

Thiago Freitas/ VH Assessoria

