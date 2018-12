Campeã em 2017, Vanessa Perez se prepara para passar a faixa de Musa do Brasil

A ex-bailarina do Faustão Vanessa Perez fez história ao obter nota máxima e ganhar o Musa do Brasil 2017. A decisão coube a um time de jurados formado por jornalistas e influenciadores, entre eles o apresentador Dudu Camargo (SBT). A loira, que representou o Mato Grosso do Sul, sempre mostrou orgulho das suas origens humildes e viu sua vida dar um salto ao conquistar o título de mulher mais bonita do país.

Por conta da sua trajetória, Vanessa Perez foi condecorada recentemente como madrinha da esquadrilha da Força Aérea Brasileira. Além disso, depois do concurso, ela estrelou a capa da revista Sexy de janeiro, passou a marcar presença em vários programas de TV e inaugurou dois empreendimentos no estado de São Paulo.

“O título me trouxe uma visibilidade que não tive nem no Domingão do Faustão”, destaca. “Mais do que a faixa de Musa do Brasil, o concurso resgatou a minha autoestima. Hoje eu olho no espelho e me sinto linda, maravilhosa, gostosa... Provei para mim mesma que é possível superar todos os obstáculos e encarar qualquer desafio. Como pessoa, o título me fez muito bem”.

Ansiosa para saber o resultado do Musa do Brasil 2018, Vanessa mandou o recado e garantiu que a campeã precisa estar preparada para colher os frutos que o concurso proporciona. Além disso, ela diz também que mais do que beleza, a musa precisa mostrar desenvoltura na passarela com personalidade e naturalidade.

“Eu brinco que fico triste por ter que passar a minha faixa, mas em breve vou disputar de novo porque a experiência foi única. Estou ansiosa. Muita gratidão por ter participado e vivido todos esses momentos”, resumiu. “A modelo que ganhar precisa ter foco para aproveitar bem a fase, não se deslumbrar e nem ficar esperando a sorte bater à porta”.

Eduardo Graboski/M2 Mídia