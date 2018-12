Advogada gata vai disputar o título de Musa do Brasil

A advogada criminalista Amanda Corpa, 29 anos, já está se preparando para um novo desafio. Mas não se trata de nenhum julgamento ou audiência de custódia que envolva réu, testemunhas e acusação. Eleita a representante de Santa Catarina no concurso Musa do Brasil 2018, a loira agora busca o título de mulher mais bonita e elegante do país ao lado de outras 26 concorrentes.

“Para mim será um grande desafio porque nunca fiz um ensaio fotográfico profissional sequer. Esse é o meu primeiro”, confessa. “Sou novata em concurso de beleza, mas estou confiante. Acho que posso vencer pela minha naturalidade. A oportunidade de ser musa chegou em boa hora, quero me lançar nesse meio artístico”.

Apesar das fotos sensuais, a Musa de Santa Catarina 2018 garante que não quer posar nua. "Nem agora e nem no futuro. Não tenho nenhum desejo de tirar a roupa para alguma revista masculina. Mesmo que o cachê seja alto. Um ensaio nu fica para sempre e não quero ser lembrada por isso, não combina comigo”.

Com seu corpo exuberante, não é difícil de imaginar que a gata recebe várias cantadas por onde passa, inclusive em fóruns e delegacias de polícia. Mas, segundo ela, isso não a incomoda. “Nunca me faltaram o respeito, elogio não é assédio. Lido bem com as cantadas, principalmente nas redes sociais. Procuro levar sempre com bom humor sem ofender ou magoar”.

Na disputa pelo título de Musa do Brasil 2018, Amanda ostenta medidas que prometem impressionar os jurados. Com 1,70m de altura e pesando 70kg, a advogada tem 75cm de cintura e 107cm de bumbum. “Malho todos os dias, mas confesso que furo a dieta quase sempre”, entrega aos risos. “Não deixo de comer e beber aquilo que tenho vontade. Não vivo a ditadura fitness, apenas cuido do corpo”.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

Clique nas fotos para ampliar