Tainá Grando é destaque na masterclass do coreógrafo americano Matt Steffanina no Brasil

A bailarina e coreógrafa Tainá Grando é um dos destaques de masterclass realizada pelo renomado coreógrafo norte-americano Matt Steffanina

O renomado coreógrafo americano Matt Steffanina realizou um workshop e masterclass no dia 30 de novembro em São Paulo, no bairro da Barra Funda. Matt tem quase 3 milhões de seguidores na rede social, e é conhecido internacionalmente por seus tutoriais de dança na internet e por trabalhar com clientes como Taylor Swift, Chris Brown, Jason Derulo e tantos outros.

Chamado Millennium Experience, este é o segundo workshop de Matt no Brasil. O nome faz menção ao famoso estúdio de Los Angeles, o Millennium Dance Complex, considerado o mais importante estúdio de dança dos Estados Unidos, e um dos mais importantes do mundo, tendo como clientes nomes como Justin Timberlake, Usher, Britney Spears.

Tainá Grando foi bailarina do Domingão do Faustão por 6 anos e é a coreógrafa recordista em participação em clipes musicais no Brasil. Ela foi um dos destaques do evento: “ao final do workshop, Matt costuma chamar para dançar na frente as pessoas que se destacam. Fiquei surpresa e contente ao ser convidada por ele”, comenta.

Tainá foi elogiada por Matt Steffanina, e mostrou todo o gingado brasileiro durante sua performance. A morena tem chamado atenção dentro e fora do Brasil, não apenas como a principal coreógrafa do funk no Brasil, mas alçando voos cada vez mais altos em sua carreira internacional, e logo após retornar de uma turnê no Japão, a morena está coreografando nova série para a Netflix em parceria com Kondzilla e a produtora Losbragas, da atriz de Hollywood Alice Braga.

No perfil do Instagram da coreógrafa, é possível conferir a performance durante o workshop de Matt Steffanina: https://www.instagram.com/p/Bq2lij-hMlq/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1j61zqmy0145k

MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar