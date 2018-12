Canção Nova recebe padres Marcelo Rossi e Fábio de Melo, no “Hosana Brasil”

De 7 a 9 de dezembro, são esperados 45 mil fiéis no evento, para agradecer a Deus pelas vitórias alcançadas em 2018

Começa nesta sexta-feira (07/12) o tradicional evento católico “Hosana Brasil” que celebra a gratidão a Deus por mais um ano que se passou, realizado na Canção Nova, (Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista – Cachoeira Paulista/SP). Pelo segundo ano consecutivo, padre Marcelo Rossi preside a missa de abertura, às 16h, no Santuário do Pai das Misericórdias.

O clima de festa continua à noite, com o show gratuito do padre Fábio de Melo, às 21h, no Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes. Padre Fábio cantará as músicas do CD “Filho do Céu” que completa 10 anos de seu lançamento. A pedido do público, a gravadora Canção Nova está re-lançando este CD, ao preço promocional de R$ 9,95. Ele também presidirá a missa no sábado às 16h.

“O tema do ‘Hosana Brasil’ 2018 é: ‘O Senhor ama seu povo e honra os humildes com a vitória’ (Sl 149,4). É nesta certeza que estaremos reunidos nesse fim de semana, para agradecer a Deus por todas as vitórias alcançadas durante o ano e entregar as nossas aspirações e pedidos para 2019”, afirma a cofundadora da Comunidade Canção Nova, Luzia Santiago. No sábado (08/11), ela participa de um dos momentos fortes do evento, o “Passeio da barca” (com pedidos de oração) no meio do povo, e no domingo (09/11), às 8h30, da Adoração ao Santíssimo Sacramento.

A programação do “Hosana Brasil” 2018 terá também palestras, procissão, oração do terço, luau na madrugada e um espetáculo musical em homenagem aos “40 anos da Comunidade Canção Nova”.

No sábado e no domingo, no intervalo do horário de almoço, às 12h45, no auditório São Paulo, padre Adriano Zandoná, membro da comunidade Canção Nova, falará sobre “Ansiedade”, a busca do equilíbrio de “dentro para fora”.

O evento “Hosana Brasil” acontece desde 2004 e, hoje, é um dos maiores, em número de público, realizado anualmente pela Canção Nova, sempre no mês de dezembro. A entrada é gratuita.

Asimp/Canção Nova