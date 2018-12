Alunos do Colégio Sesi são selecionados para etapa nacional do Torneio FLL

Disputa ocorre nos dias 15, 16 e 17 de março de 2019, no Rio de Janeiro. Finalistas vão para a etapa internacional, que premiará o vencedor

A ausência da gravidade no espaço faz com que astronautas desenvolvam problemas de saúde como atrofia muscular e perda da massa óssea. De acordo com o estudo realizado pela Universidade de Marquette, permanecer por longos períodos no espaço faz com que o astronauta tenha uma perda de mais de 40% da sua capacidade muscular. Além disso, ao passar seis meses na Estação Espacial Internacional, um jovem saudável volta para a terra com os músculos de uma pessoa de 80 anos. Pensando nesses estudos, os alunos do Colégio Sesi de Francisco Beltrão desenvolveram o Traje Astrofísico Intermuscular (TAI), uma roupa que tem elástico e borracha nos dedos das mãos, dos pés, nos braços e pernas. O projeto foi apresentado na etapa regional do Torneio de Robótica First Lego League (FLL), que ocorreu nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, em Curitiba (PR).

Segundo Maria Eduarda Claro, uma das alunas que desenvolveu o TAI, ao usar o traje, o astronauta consegue se exercitar, fortalecendo a musculatura, evitando problemas de saúde. “Na Terra, nós temos a gravidade, que nos puxa para baixo e, ao pisar no chão, nós exercitamos o corpo. No espaço, a ausência da gravidade faz com que os astronautas não consigam fazer isso. Nosso projeto é uma solução barata, para um problema que atinge a maioria dos profissionais que vão para o espaço”, afirma.

O Torneio de Robótica First Lego League reuniu 630 alunos de 54 times, de todo o Paraná. Além disso, 70 alunos anjos colaboraram para que o evento desse certo. O papel deles no torneio foi auxiliar os jovens participantes, para que tudo ocorresse bem. “Foi um sucesso. Recebemos um feedback positivo dos alunos participantes, técnicos, diretores dos colégios e do público que assistiu ao evento. Todos se divertiram e aprenderam muito”, ressalta Ana Paula Costa de Oliveira, analista técnica do Sistema Fiep e coordenadora da FLL no Paraná.

Torneio em duas etapas

O FLL regional foi dividido em duas etapas. No dia 29 de novembro e no dia 30 pela manhã, o evento ocorreu para alunos do Colégio Sesi. Já no período da tarde e na manhã do dia 1 de dezembro, o torneio foi voltado para estudantes de escolas públicas, privadas e equipes de garagem. Os vencedores agora vão disputar na etapa nacional, que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de março de 2019, no Rio de Janeiro. Quem passar na seleção vai para a etapa internacional.

Confira os vencedores

1.º Torneio FLL - 29 e 30/11 para alunos do Colégios Sesi no Paraná

1.º lugar: Grupo Titanium - Colégio Sesi Umuarama

2.º lugar: Grupo 7th Connection - Colégio Sesi Cianorte

3.º lugar: Grupo Lego Landers - Colégio Sesi, unidade Boqueirão (Curitiba)

4.º lugar: Grupo Esquadrão Lego - Colégio Sesi, unidade CIC (Curitiba)

5.º lugar: Grupo The Gears - Colégio Sesi Rio Negro

Suplentes

6.º lugar: Grupo Digital Clashers - Colégio Sesi Londrina

7.º lugar: Grupo Strong Brain - Colégio Sesi Irati

2.º Torneio FLL - 30/11 e 01/12 para estudantes de escolas públicas, privadas e equipes de garagem

1.º lugar: Francodroid

2.º lugar: Discovery Talents

3.º lugar: Conectados

4.º lugar: Cyber Rex

5.º lugar: Fusion Robôs

Suplentes

6.º lugar: Doctors Machines Marvel

7.º lugar: Papa Power

Asimp/FIEP