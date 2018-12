Programação especial marca comemorações do 14 de dezembro

As comemorações do Dia Nacional do Ministério Público, celebrado em 14 de dezembro, serão marcadas este ano pela conferência “30 anos da Constituição Federal e o MP”, do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O evento, realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, com apoio da Escola Superior do MPPR, é voltado a membros, servidores e estagiários e será realizado a partir das 15 horas.

“Esse é um evento já tradicional, que encerra as nossas atividades anuais. Neste ano, soma-se a isso a comemoração dos 30 anos da Constituição Federal, que dará o tom da celebração do Dia Nacional do Ministério Público. É momento de avaliarmos o trabalho que estamos realizando e planejar ações futuras”, destaca o procurador-geral de Justiça Ivonei Sfoggia. “A partir da Constituição, o Ministério Público transformou-se em instituição permanente, essencial ao regime democrático, assumindo a feição de autêntico defensor da sociedade e dos direitos fundamentais dos cidadãos”, ressalta.

Programação

A programação tem início com o descerramento da placa do novo prédio, no hall de entrada. Em seguida, começam as solenidades no auditório, com a homenagem aos aposentados e o lançamento da nona edição da Revista Jurídica do MPPR e do caderno e calendário institucionais de 2019. Na sequência, haverá a premiação dos vencedores dos concursos Clique Cidadão e Prata da Casa, realizados para os integrantes da instituição, com o objetivo de, respectivamente, ampliar o banco de imagens institucional e de reconhecer ações que contribuam para o aprimoramento dos serviços prestados à sociedade e para a modernização da atuação do MPPR. A partir das 15h30, ocorrerá a conferência com o ministro Alexandre de Moraes.

Asimp/MPPR