Última etapa de vacinação contra a dengue em Londrina encerra amanhã (7)

Unidades Básicas de Saúde atendem o público das 7h às 19h; a 5ª etapa é apenas para jovens de 15 a 27 anos que já receberam as doses anteriores

A 5ª e última etapa da campanha de vacinação contra a dengue em Londrina será encerrada nesta sexta-feira(7). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça a chamada para que o público-alvo da iniciativa, ou seja, jovens com idade entre 15 e 27 anos, e que já receberam as duas doses anteriores, procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima a sua residência ou local de trabalho para encerrar o esquema vacinal com a terceira dose. A campanha é aberta, única e exclusivamente, para essas pessoas. As UBSs ficam abertas das 7 às 19 horas.

A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Sônia Fernandes, informou que foram aplicadas, até a última terça-feira (4), 809 doses da vacina ao todo, quantia que representa aproximadamente 40% da cobertura total. Para esta quinta estapa, que teve início em 12 de novembro, 2.082 doses foram disponibilizadas pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). “São os últimos dias da campanha e lembramos a quem está apto a receber a dose e ainda não foi atrás, que vá até uma UBS para finalizar o esquema de vacina para fechar a imunização contra a dengue. É a última oportunidade e basta apresentar documento pessoal e carteira de vacinação”, reforçou.

Sônia disse que a intenção das campanhas sempre é buscar completar a meta. Porém, ela frisou que a quantidade alcançada até agora fica dentro de uma média esperada. “A campanha foi amplamente divulgada e é preciso levar em conta que o público alvo restringe-se a jovens de 15 a 27 anos, faixa de idade que comumente não possui o costume de procurar as vacinas. Além disso, esta etapa é focada apenas em quem já recebeu as duas doses anteriores, conforme determinação do governo estadual”, frisou.

A imunização completa contempla o encerramento do ciclo de três doses, com intervalo de seis meses entre cada aplicação. Ainda não existe previsão da Secretaria Estadual da Saúde para a realização de uma possível nova etapa de vacinação a partir de 2019. No Brasil, o Paraná é o primeiro estado a oferecer a vacina tetravalente contra a dengue na rede pública de saúde.

Sobre a vacina

A vacina tetravalente contra a dengue protege contra quatro subtipos virais da doença. Não pode ser aplicada em gestantes; mulheres que amamentam; pessoas com baixa imunidade congênita ou adquirida; e pessoas em tratamento com corticoides em dosagens elevadas e prolongadas.

Renan Oliveira/NCPML