AlmA Londrina encerra oficinas com premiação a estudantes

As últimas oficinas nas escolas municipais encerram nesta quinta-feira. Programas serão apresentados no AlmA Livre domingo, dia 9 de dezembro

Os melhores radialistas mirins dentre os 32 selecionados nas oficinas da AlmA Londrina Rádio Web, realizadas em cinco escolas públicas da cidade, serão apresentados no evento AlmA Livre no próximo domingo, dia 9.12, na Vila Cultural AlmA Brasil (Rua Argentina, 693). O projeto “Londrina Tem Voz” marca o encerramento da temporada 2018 e a reconfiguração da emissora virtual, que ganhou nova logo e portal com novo visual (www.almalondrina.com.br).

Desde o início do semestre, colaboradores e voluntários participaram de dez rádios postes produzidas em cinco escolas municipais da cidade, abrangendo as quatro regiões de Londrina e um distrito rural (patrimônio Espírito Santo). As apresentações contaram com a presença de músicos e apresentadores da AlmA Londrina, como a cantora Fernanda Jardini e o multi-instrumentista Mau Werner, sempre recepcionados e entrevistados por duplas de estudantes voluntários das escolas. Tudo ao vivo, nos intervalos das aulas que chegavam a reunir mais de 100 alunos. “As várias duplas passavam pelos microfones da rádio poste contando uma curiosidade e fazendo perguntas aos convidados. Selecionamos três melhores duplas de cada escola por meio de uma júri formado pelos nossos colaboradores. Foram semanas intensas, mas bem proveitosas”, explicou Daniel Thomas, coordenador da AlmA Londrina.

Dividido em duas fases, o projeto Londrina Tem Voz segue esta semana para conclusão, produzindo programas radiofônicos com os selecionados em cada escola. Hoje, quinta (6.12) foi na Escola Municipal Senador Gaspar Velloso, localizada na zona norte de Londrina. Ontem, quarta-feira dia 5.12, foram realizadas duas oficinas: pela manhã na Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro (Cafezal, zona sul) e a tarde na Escola Municipal Maria Cândida Peixoto Salles (Santa Fé, zona leste). “Estamos produzindo programas com o tema principal do projeto, que tem como título ‘Celebrando o Passado, Presente e Futuro de Londrina’. Os estudantes pesquisam a história da própria escola e do bairro, além de apresentarem propostas sobre o que gostariam de ter ou ver no futuro da nossa cidade”, detalhou Thomas.

Os resultados podem ser conferidos no site da AlmA, a partir da próxima segunda, marcando o aniversário de Londrina, ou presencialmente na festa gratuita AlmA Livre, que começará às 16h do domingo, na Vila Cultural AlmA Brasil (Rua Argentina, 693). Além de realizar oficinas com crianças das escolas públicas, os colaboradores da mídia digital também são oficineiros junto ao pessoal atendido pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP. Os depoimentos e histórias de vida dos moradores de rua estão entre as pautas dos programas feitos pelo alunos das escolas municipais.

Além de ter conquistado aprovações junto ao Promic desde a criação em 2012, a AlmA Londrina Rádio Web venceu duas vezes o Prêmio Pontos de Mídia Livre, promovido pelo Ministério da Cultura com o objetivo de fomentar iniciativas alternativas de comunicação para o País. Em novembro deste ano, ganhou o Prêmio Culturas Populares, também do MinC. O portal com produções jornalísticas e culturais mantém parcerias com outros coletivos, vilas culturais, rádios universitárias e ainda é co-produtora de eventos e festivais, como ocorreu com o Demo Sul este ano. AlmA Livre é um dos braços da web rádio e que leva – gratuitamente – atrações musicais aos bairros e espaços culturais da cidade. São pequenos encontros entre a comunidade e os criadores dos programas veiculados na emissora.

Clique nas fotos para ampliar