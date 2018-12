Núcleo de Cinedramaturgia promove mostra de conclusão

Cinco cenas serão apresentadas no Centro Cultural Sesi/AML com adaptações para o palco e as telas

O Núcleo de Cinedramaturgia Dramátika é uma realização da produtora Kinopus em parceria com o programa de Núcleos Criativos do Sesi Cultura Paraná em uma iniciativa do cineasta Rodrigo Grota. O objetivo é aproximar os profissionais de cinema e teatro de Londrina e região e investigar os pontos de contato entre essas duas linguagens. Nos dias 7 e 8 de dezembro, os alunos que atuaram no projeto durante o ano de 2018 apresentarão cinco cenas adaptadas por eles para o palco e a tela no Centro Cultural Sesi/AML com entrada franca.

Em sua primeira edição em 2018, o Dramátika foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, foram feitas cinco leituras dramáticas de textos teatrais, seguidas pela exibição de filmes que foram adaptados para o cinema a partir desses textos. Foram 17 atores envolvidos na leitura dramática de textos de Sam Shepard, Fernando Arrabal, Jean-Luc Lagarce, Wajdi Mouawad e Nelson Rodrigues.

Na segunda etapa do projeto, o coordenador do Núcleo Dramátika, o cineasta Rodrigo Grota e outros quatro diretores convidados – Guilherme Peraro, Jackeline Seglin, Marina Stuchi e Renato Forin Jr. – conduziram os alunos na criação e desenvolvimento de cinco cenas curtas de até 15 minutos de duração, com a colaboração criativa do diretor de arte e cenógrafo Julio Vida, do diretor de fotografia e iluminador Anderson Craveiro, e da figurinista Thais Blanco.

As cinco cenas foram escritas e dirigidas por estes diretores a partir do seguinte desafio: criar a mesma cena, com o mesmo texto, elenco, figurino e cenários em versões para cinema e para teatro. O nome das cenas são: Instruções para a Abertura do Segredo; Os Tiranos não Passeiam; Sem Manjedoura; Tempos Áridos e Todas as Horas do Tempo. As filmagens foram feitas nos dias 3, 5, 6, 7 e 8 de novembro e serão apresentadas ao público em seus dois formatos finais (teatro e cinema).

