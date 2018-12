Comédia romântica em cartaz no Sesi Arapongas

Espetáculo “Três Casamentos e Um Fantasma” tem entrada franca

Um casamento já é capaz de render muita confusão e histórias pra contar. Quatro matrimônios, então, podem render uma divertida peça de teatro. O espetáculo “Três Casamentos e Um Fantasma”, da companhia Escuta que Eu te Conto, será apresentado hoje, dia 7 para encerrar com chave de ouro a programação cultural de 2018 da Arena Arte e Cultura Sesi Arapongas (Avenida Maracanã, 3260).

Em uma noite surreal, Pepe Montenegro, um jornalista desempregado, se depara com lembranças de seus quatro casamentos. Passado e presente dialogam em um conflito interno do personagem com suas ex-esposas: Poliana - uma mulher submissa; Cintia - a dominadora; Carmem - a ciumenta e Helena - que poderia ser a mulher ideal, se não estivesse morta.

Toda a trama do espetáculo se passa dentro do apartamento de Pepe. Em suas alucinações, com fantasias e realidade, o personagem filosofa, de maneira bem-humorada, sobre os seus erros e acertos. Ao findar dessa longa noite, o destino prega-lhe uma peça inesperada.”Três Casamentos e um Fantasma” é uma comédia romântica montada por artistas de Arapongas. O espetáculo inicia às 20h e possui entrada franca.

Asimp/SesiPr