Orquestra de Câmara "Solistas de Londrina" comemora 20 anos da sua trajetória com um concerto especial

Celebrando os 20 anos de atividades da Orquestra de Câmara "Solistas de Londrina" e o Aniversário de 84 anos da cidade de Londrina a VIII Mostra de Música de Câmara traz como solista convidado o aclamado pianista Cristian Budu.

O concerto será no dia 14 de dezembro, às 20h30, no Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85). No programa, obras de Handel, Mozart e Britten.

Na ocasião, a Orquestra também faz Lançamento do CD Retratos Brasileiros - obras de compositores paranaenses.

Os ingressos já podem ser adquiridos online no site: www.sympla.com.br

Bilheterias físicas: Teatro Ouro Verde (43)3322.6381 e Livraria da Silvia (43) 3028.2888