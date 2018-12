“Apenas as velhas respirações”

... quando de repente aquela poeira o lugar todo repleto de poeira ao abrir os olhos do chão ao teto havia só poeira e nenhum ruído somente o que foi que lhe disse veio partiu foi isso algo assim veio partiu veio partiu ninguém veio ninguém partiu apenas veio partiu apenas veio partiu.

Um espaço vazio, um ambiente hostil. A passagem do tempo. Nada acontece, ninguém entra, ninguém sai. No palco, restos de objetos, fragmentos de memória, palavras desconexas e ações repetitivas tentam dar sentido à existência. Como diz Samuel Beckett em “Esperando Godot”, “O fim está no começo e no entanto continua-se”. São tempos de Beckett que vivemos. São tempos que anunciam o fim, mas que nunca o deixa chegar. Não nos resta mais nada a não ser falhar, tentar morrer e falhar, tentar fugir e falhar, falhar e desistir, mas na falta de tudo ainda nos resta a boca. A boca que fala incessantemente, para um outro que nunca está ali.

Beckett e suas inúmeras possibilidades, tantas que se esgotam, esgotam nas tentativas sem fim: “aquela última vez quando você tentou e não conseguiu”.

Nessa montagem, os atores e as atrizes inspiram-se no teatro de Samuel Beckett, mergulham em textos densos como “Eu não” e desafiam a lógica da narrativa do autor irlandês, levando ao palco personagens emblemáticos como a Winnie de “Dias Felizes” e reintroduzem outras peças no ambiente comum de soluções que não solucionam nada.

A partir das peças de Samuel Beckett: “Ato sem Palavras”, “Fim de Partida”, Dias Felizes”, “Eu não”, “Aquela vez” e “Cadeira de Balanço”.

Essa montagem é baseada em peças do Samuel Beckett, autor irlandês, conhecido por "Esperando Godot". Trabalhamos com as última peças do Beckett e o resultado pode ser conferido nos dias 13, 14, 15 e 16/12, sempre às 20h30min, na Divisão de Artes Cênicas - Casa de Cultura (Av. Celso Garcia Cid, 205). A entrada é gratuita, mas pedimos a colaboração de 01kg de ração que será doado para ONGs que cuidam de animais abandonados.

Direção: Laura Franchi

Elenco: Bianca Ribeiro, Carol Papi, David Santos, Fábio Dias, Gabriel Paleari, Giovanna Fernanda Montagnini, Giovana Alves, João Mosso, Laiz Roberta Ferreira e Tatiana Oliveira

Iluminação: Carol Papi e João Mosso

Supervisão de iluminação: Jorginho de Carvalho

Maquiagem: Larissa Yumi

Arte gráfica: Lasca Studio

Foto: Janayna Leite Rolim e Ricardo Molina

Realização: MUT - CECA

Apoio: DAC - Casa de Cultura