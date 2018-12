Gravadora Canção Nova lança CD “Simplesmente Natal”

Ao som de instrumentos clássicos como piano de cauda e trompete, álbum traz canções tradicionais do Natal

Com arranjos inspirados nos estilos Soul Jazz e Blues, e ao som de instrumentos clássicos como piano de cauda e trompete, o CD “Simplesmente Natal”, lançado pela Gravadora Canção Nova, traz oito músicas instrumentais e mais duas “faixas bônus”, inéditas, interpretadas por Pitter di Laura – “Veio Morar” – e Eugênio Jorge – “Palhas pelo chão”.

As canções instrumentais escolhidas são: Oh Happy Day; We Wish You a Merry Christmas; Jingle Bells; Noite Feliz; Jesus, alegria dos homens; Angels We Have Heard on High; Adeste Fidelis; Hark! The Herald Angels Sing. São músicas tradicionais de Natal que fizeram parte da história de pais, avós e bisavós. Os arranjos são de Alexandre Privato, conhecido como “Boyna”.

“Como a coroa do advento, as velas, as luzes, a árvore de Natal e o presépio enfeitam a casa, que é o ambiente físico, assim a música “arruma” a alma, o coração para a vivência do tempo natalino”, explica o missionário da Comunidade Canção Nova, e Gerente de Projetos do Departamento de Audiovisuais, Márcio Mendes, que idealizou este CD.

Trilha sonora perfeita para o Natal em família, de paz e alegria, e também uma opção para presentear pessoas queridas, o CD “Simplesmente Natal” está disponível no site loja.cancaonova.com, nas lojas Canção Nova, pela Central de Atendimento (12) 3186-2600, por meio do catálogo Porta a Porta e nas plataformas de música digital.

Lançamento: CD “Simplesmente Natal”

Gravadora: Canção Nova

Faixas (qtd): 10 (dez)

Preço: R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos).

Televendas: (12) 3186 2600

Vendas online: loja.cancaonova.com/cd-instrumental

Asimp/Canção Nova