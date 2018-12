Programação do Natal de Ibiporã 2018

Chegada do Papai Noel na Praça Pio XII é neste domingo (9), às 20h. Confira a programação até o dia 21 de dezembro

Está chegando o Natal e as cores e luzes vão tomar conta da cidade. É o Natal Luz de Ibiporã 2018, que será aberto neste domingo, dia 9, às 20h, com a chegada do Papai Noel na Praça Pio XII, para a festa da criançada. A decoração está sendo finalizada para ser trazida para a praça, juntamente com a casinha do Papai Noel e outros atrativos.

Este ano, o tema é “Natal Luz” e a programação artística no palco, diariamente a partir das 20 horas, vai até o dia 21 de dezembro. Serão shows com bandas locais, ballet, grupos de igrejas e uma cantata de Natal.

A Igreja Matriz, que completa seus 75 anos de fundação como paróquia neste dia 8 de dezembro (sábado), também será homenageada com a projeção de imagens, cores e luzes entre os dias 17 e 21 de dezembro, a partir das 21h30.

Enfeites

A equipe da APMIF (Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família de Ibiporã) está trabalhando há meses na confecção da decoração natalina e os enfeites já estão espalhados pela cidade, a maior parte feitos de material reciclável, a partir de garrafas pet.

Natal Luz de Ibiporã 2018

Realização: Prefeitura de Ibiporã e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

PROGRAMAÇÃO (diariamente a partir das 20h)

09/12 (domingo) – Chegada do Papai Noel

10/12 (segunda) – Banda Kirva (vencedora do 1º Festival Evangélico/ 2018)

11/12 (terça) – Andreia Afonso (Apresentação de Ballet)

12/12 (quarta) – Celebrando Jesus na Praça (IPI)

13/12 (quinta) – 4º Louva Ibiporã (Rede Jovem)

14/12 (sexta) – Grupo Gedeões da Fé

15/12 (sábado) – Samuel Mariano e Banda (Assembleia de Deus)

16/12 (domingo) – Noite de Fé (Fazenda da Esperança)

17/12 (segunda) – Cantata de Natal (Sicredi) e Cirsinho Guerreiro

18/12 (terça) – Louvores para Cristo (IPB)

19/12 (quarta) – Grupo Amare

20/12 (quinta) – Noite Mariana (Maranatha/ Igreja Matriz)

21/12 (sexta) – Bandas Galépticos e Alta Frequência/ Carros antigos na Praça

DIAS 17, 18, 19, 20 e 21:

Às 21h30 – Espetáculo com projeção de luzes e imagens na Matriz.

