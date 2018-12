E-Paraná convoca aprovados em concurso público

O Serviço Social Autônomo E-Paraná Comunicação retomará nesta sexta-feira (7) as convocações dos candidatos aprovados no teste homologado no final de 2017.

Serão chamados produtores, repórteres e editores de rádio e TV, analistas de marketing e de mídias sociais, além de profissionais das áreas operacionais das emissoras para a formação do quadro.

Conforme as convocações dos aprovados são feitas, a Rede Paraná Educativa (TV Educativa) deixa de utilizar parte dos profissionais pagos por cachês. “Com isso, estamos caminhando para solucionar, de forma gradual, um problema antigo e histórico, que era a contratação precária de colaboradores”, disse o secretário estadual da Comunicação Social, Alexandre Teixeira.

Foi feito um contrato de gestão com a Rede Paraná Educativa (TV Educativa) para fornecer mão de obra. A E-Paraná atuará em conjunto com a Secretaria de Estado da Comunicação Social e a Rede Paraná Educativa (TV Educativa) na produção, distribuição e transmissão de conteúdos e materiais audiovisuais com as finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas, informativas e de utilidade pública.

EDITAL – O edital de convocação estará disponível na página da E-Paraná Comunicação (www.eparanacomunicacao.pr.gov.br).

Após a comprovação dos requisitos do edital, os convocados serão encaminhados para os exames médicos admissionais. O não comparecimento na data, horário e local especificados no edital implicará na eliminação do candidato.

A E-Paraná Comunicação é uma personalidade jurídica de direito privado sob a modalidade de Serviço Social Autônomo, entidade sem fins lucrativos e de interesse coletivo.

A entidade usufrui de autonomia administrativa e financeira e vincula-se, por cooperação, à Secretaria de Estado da Comunicação Social, que controla suas atividades-fim e faz a supervisão do contrato de gestão.

AEN