Sanepar firma parcerias técnicas com Portugal

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) assinou na quarta-feira (5), em Lisboa, um Acordo de Cooperação Técnica com o Grupo Águas de Portugal (AdP) e um Memorando de Entendimentos com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

O presidente de Sanepar, Ricardo Soavinski, assinou os documentos com o presidente da AdP, João Nuno de Carvalho Mendes, e com o presidente da LNEC, Carlos Alberto de Brito Pina, e Jaime Melo Batista, coordenador do Centro Internacional de Lisboa para a Água (LIS-Water).

Com a AdP, a cooperação técnica visa uma atuação conjunta na busca por sustentabilidade nos processos de saneamento. A Sanepar e a AdP já vinham tratando desta parceria desde 2017, quando foi celebrado um protocolo de intenções que resultou na elaboração de um Plano de Trabalho conjunto.

A cooperação vai ocorrer nas seguintes áreas: inovação para a sustentabilidade, redução de perdas de água (em Lisboa, atualmente, o índice de perdas é da ordem de 10%), eficiência energética, digestão anaeróbia, controle de vazões em ETEs, ETEs sustentáveis, gestão de ativos e oportunidades de novos negócios.

“A consolidação dessas parcerias com as instituições portuguesas é um importante marco para a estratégia de internacionalização da Sanepar, que tem 17 cooperações técnicas com instituições de outros países”, afirmou Soavinski. No Brasil, a Companhia tem mais de 30 cooperações técnicas nacionais com universidades, institutos de pesquisa e empresas.

LIS-WATER

O LNEC tem a atribuição de assistir o Governo português na implementação de políticas públicas, com apoio técnico às entidades da administração pública, no que diz respeito a qualidade e segurança das obras e a modernização e inovações tecnológicas.

No ano passado, o LNEC estabeleceu parceria com a Universidade de Cranfield (Ucran), do Reino Unido, e a Sorbonne Business School (IAE de Paris), da França, para implementar o novo Centro Internacional de Lisboa para a Água (LIS-Water).

O LIS-Water busca a excelência em pesquisa e inovação em serviços de águas e recursos hídricos associados, com uma abordagem multidisciplinar e integrada, com enfoque não apenas em Portugal, mas em todo o mundo.

“Essas parcerias vão nos possibilitar obter informações atuais sobre modelos de gestão e soluções tecnológicas ambientais disponíveis no mercado mundial, com destaque para aquelas com eficiência comprovada em Portugal”, afirmou Soavinski.

AEN