Copel orienta sobre cuidados ao montar a decoração de Natal

De norte a sul do Brasil, as cidades já começam a ganhar as luzes e o colorido típicos do Natal, com enfeites de casas, edifícios, fachadas, praças, jardins e comércios. A Copel orienta seus consumidores sobre os cuidados na compra, instalação e manuseio desses artefatos para evitar acidentes com choque elétrico e curto-circuito.

O cuidado começa na hora da compra, verificando a procedência e a qualidade dos equipamentos que utilizam energia elétrica, e dando preferência aos que são certificados pelo Inmetro. É importante observar informações como potência, tensão de alimentação e instruções de uso, e os cordões de luzes devem indicar se são próprios para uso interno ou externo por causa da resistência à exposição aos raios solares.

“Também é preciso garantir que os enfeites que utilizam eletricidade sejam compatíveis com a capacidade de carga das instalações elétricas do imóvel, o que evita a sobrecarga”, alerta Oneil Schlemmer, gerente da Segurança do Trabalho da Copel.

Instalação

Durante a instalação ou montagem dos enfeites, deve-se manter distância da rede elétrica, evitando o choque por contato com a rede energizada, e também a ocorrência de quedas. Todas as emendas e conexões devem estar protegidas com fita isolante de boa qualidade para evitar choques e curtos-circuitos.

Somente após a conclusão da decoração é que se pode fazer a ligação dos enfeites na tomada para evitar choque por falhas no isolamento de fios ou nas emendas. Se for preciso trocar lâmpadas, arrumar fios ou mudar os enfeites de lugar, a tomada precisa ser desligada antes.

Aproveitar

Se a ideia é aproveitar os enfeites comprados em anos anteriores, o alerta é para que se verifique as condições dos mesmos, observando se há fios ressecados, descascados ou rompidos. Nesse caso, o ideal é descartá-los e adquirir novos.

E lembre-se de jamais utilizar a mesma tomada para ligar vários enfeites com o uso de benjamins, pois isso pode ocasionar superaquecimento nos circuitos elétricos e, consequentemente, incêndios. Crianças não devem brincar ou ficar muito próximas dos enfeites com instalações elétricas. E antes de ir dormir ou sair de casa, desligue sempre as luzes.

