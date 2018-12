Começando a correr: dicas para iniciantes

A corrida é uma modalidade de esporte que tem ganhado muitos adeptos nos últimos tempos. Os benefícios físicos, psicológicos e estéticos dessa prática são inúmeros. Infelizmente o número de pessoas que desistem já no início do treinamento também é alto. Por isso antes de colocar seu tênis e decidir correr é importante se ater a algumas observações importantes.

O primeiro passo é a liberação de um médico para a prática. Realize uma avaliação e certifique-se de que não tem nenhuma lesão ou restrição ao exercício de impacto. Estando tudo certo é só seguir em frente. Outras recomendações importantes são optar pelo acompanhamento de um profissional de Educação Física ou participar de um grupo de corrida, onde normalmente já há especialistas que possam orientar sobre a melhor forma de iniciar no esporte.

A escolha do tênis e de roupas adequadas também é de extrema importância, assim como o local do treino - parques com pistas de corrida acabam sendo a melhor opção neste momento.

Todos sabem correr, pois trata-se de um movimento natural do ser humano. Porém, seja paciente, ninguém corre uma maratona de um dia para o outro, a regularidade é mais importante que a distância percorrida neste início. O ideal é iniciar com caminhadas de aproximadamente 40 minutos, três vezes por semana, e posteriormente alternar a caminhada com trotes (corridas leves) e vice-versa. É normal sentir-se cansado nas primeiras semanas até que o organismo se adapte ao exercício.

Fique atento a outras dicas importantes:

- Realize um aquecimento antes de iniciar seu treino, mobilizando as articulações do quadril, joelho e tornozelo.

- Respire naturalmente, porém, de forma cadenciada.

- Cuide da postura: quando estiver correndo, contraia a musculatura abdominal, mantenha o tronco ereto e balance os braços naturalmente.

- Não corra na ponta dos pés, o movimento sempre deve começar pelos calcanhares.

- Alimente-se adequadamente antes da corrida e nunca pratique o esporte em jejum.

- Descanse entre os dias de treino; é recomendável alternar os dias de prática.

- Não corra se estiver com alguma lesão; escute seu corpo!

- Sem exageros: respeite o seu ritmo e os seus limites.

Essas opções podem ajudar a manter o foco em seus objetivos!

Evelyne Correia é professora nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Internacional Uninter.