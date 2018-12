Receitas: Cheesecake de Creme de Avelã

Ingredientes:

130 g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

200 g de biscoito tipo maisena

300 g de cream cheese

70 g de açúcar

70 ml de leite integral

1 colher de sopa de amido de milho

3 ovos

450 g de creme de avelã

50 ml de creme de leite fresco

Modo de preparo:

No seu liquidificador, triture o biscoito de maisena até virar uma farinha. Com as mãos, misture essa farinha de biscoito com a manteiga, até virar uma espécie de farofa, e use-a para forrar o fundo e as laterais de uma forma de 21 cm com fundo removível. Na sua batedeira, bata o cream cheese com o açúcar, até virar uma pasta homogênea. Depois, adicione os ovos inteiros e bata mais. Enquanto isso, dissolva o amido de milho no leite e acrescente na mistura. Por último, adicione 350 g do creme de avelã e bata até a massa ficar bem homogênea.

Despeje a mistura sobre a base de biscoito e leve ao forno a 160ºC, por aproximadamente 25 minutos − o cheesecake vai crescer bastante durante a cocção. Depois, deixe esfriar e, com a ajuda de uma colher, aperte esse recheio que cresceu para deixar a superfície lisa para receber a cobertura. Na batedeira, bata 100 g de creme de avelã e 50 ml de creme de leite, até obter uma textura lisa. Em seguida, cubra a torta com esta mistura. Refrigere por 2 horas antes de servir.

(mondial.com)