Natal 2018 da Economia Solidária lança sorteio de cestas especiais

Qualquer pessoa pode participar do sorteio de três cestas natalinas; cupons estão disponíveis até 21 de dezembro nos pontos de venda do programa

Com a chegada do período natalino, o comércio local fica mais movimetado e atrai uma quantidade maior de pessoas às ruas para as compras de final de ano. Em Londrina, essa época também é um dos pontos altos para o fortalecimento e a visibilidade da economia cooperativa e de autogestão, como é o caso do Programa Municipal de Economia Solidária, que continua oferecendo diariamente diversas opções criativas para presentes em sua Coleção de Natal 2018. A novidade do programa para esta semana é que, a partir de hoje (7), será aberto ao público o sorteio de três cestas de Natal com produtos exclusivos.

O sorteio será realizado no dia 21 de dezembro, às 12 horas, no Centro Público de Economia Solidária, e às 14 horas na Casa de Economia Solidária Café e Arte (ver endereços abaixo). Qualquer pessoa poderá concorrer gratuitamente às cestas em um dos destes dois pontos de venda. Para isso, basta preencher um cupom contendo os dados pessoais e depositá-lo em uma urna no local. Após a realização do sorteio oficial, a organização entrará em contato com o ganhador para a retirada dos prêmios.

Serão duas cestas diferentes de produtos artesanais com mais de uma dezena de itens cada, incluindo panos kits de cozinha, tapete, pano de prato, porta-panetone, mini-árvore de natal, enfeites, marcador de páginas, bolsa de crochê, aromatizador de ambientes, artigos decorativos, entre outros que também estão sendo vendidos todos os dias nos centros do programa. A outra cesta será composta por alguns dos produtos alimentícios da Coleção Natalina 2018, que traz panetones, chocotones, biscoitos, trufas, licores de chocolate, mel e café, bombons, massas, café, geleias e outros. Os produtos de Natal estarão à venda até o dia 22 de dezembro.

Um dos espaços do programa é o Centro Público de Economia Solidária, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Avenida Rio de Janeiro, 1.278, esquina com a avenida Juscelino Kubitscheck. O outro local é a Casa da Economia Solidária Café e Arte, aberta de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e aos a sábados das 9 às 14 horas, na Praça 7 de Setembro, na Rua João Cândido, esquina com a Rua Piauí.

De acordo com o gerente de Inclusão Produtiva da SMAS, Rodrigo Zambon, os integrantes dos empreendimentos do programa, que hoje somam 60 na cidade, reunindo mais de 160 pessoas ao todo, estão animados e engajados para fazer com que 2018 seja um sucesso de vendas no Natal. Somente no lançamento dos produtos natalinos, que ocorreu no dia 20 de novembro, foram vendidos mil reais em itens diversos. “O Natal é o ponto mais alto em vendas do ano, sendo ainda mais abrangente que a Páscoa, outra data de destaque para a Economia Solidária. As vendas vão muito bem e os trabalhos não param, com os empreendimentos recebendo encomendas a pleno vapor, além das vendas normais”, disse.

Zambon destacou que a iniciativa abre espaço para muitas pessoas que desenvolvem seus próprios produtos obterem alternativas de rendimentos em um formato de economia colaborativa que oferece oportunidades. “O sorteio que está sendo lançado é mais um incentivo para que o público vá conhecer os produtos de Natal e concorra a uma bela cesta de presente”, afirmou.

Mais opções

O público ainda poderá encontrar os produtos de Natal da Economia Solidária, do dia 10 ao dia 22, na Feira do Calçadão de Londrina. Lá, haverá barracas da Economia Solidária nas proximidades do Banco do Brasil, funcionando das 9 às 17 horas.

Entre as novidades para 2018, está a opção para montagem de uma cesta de Natal customizada ao gosto do cliente, com vários produtos disponíveis, que variam da faixa de de R$ 5,00 (bolachinha) até R$ 180,00 reais (quadro).

Economia Solidária

O programa é realizado pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Congregação das Irmãs da Pequena Missão para Surdos. São disponibilizados apoio técnico, assessoria e capacitação à produção e comercialização de diferentes produtos.

