Prefeitura informa o que abre e fecha no feriado do aniversário de Londrina

Sede administrativa estará fechada na próxima segunda-feira (10), mas os serviços essenciais funcionarão normalmente

A Prefeitura de Londrina informa o funcionamento dos serviços municipais, durante o feriado de aniversário dos 84 anos de Londrina, na segunda-feira (10). Não haverá atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e nas demais repartições públicas, como na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) e Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD).

Educação

As escolas municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estarão fechados no feriado. Os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos devem seguir o mesmo calendário.

Cultura

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, também fecha nesta data. O local funciona das 7h30 às 19 horas, na Avenida Rio de Janeiro, 413. As outras bibliotecas municipais seguem o mesmo cronograma.

O Museu de Arte também fechará no dia 10. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, na Rua Sergipe, 640, e abre excepcionalmente aos sábados, para eventos programados.

Restaurante Popular

O Restaurante Popular não atenderá no feriado. Na terça-feira (11), a população poderá se dirigir ao local normalmente, das 11 às 14 horas. O endereço é Rua Professor João Cândido, 14, próximo ao Terminal Central.

SINE

Agência do Trabalhador (SINE) também estará fechada. O atendimento será retomado na terça-feira (11), das 8 às 17 horas, na Rua Pernambuco, 162.

Ambiente

A sede administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente estará fechada, contudo o Parque Municipal Arthur Thomas continuará aberto para visitações. O local abre todos os dias, das 9 às 17 horas, inclusive nos finais de semana. O Parque fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza, região sul.

Saúde

No feriado estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD.

Os plantões dos prontos atendimentos 16 horas (Maria Cecília e União da Vitória) funcionarão normalmente, das 7 às 23 horas, assim como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas (Maria Angélica Castoldo, Jardim Sabará) e o pronto atendimento do Jardim Leonor, o Pronto Atendimento Psiquiátrico do CAPS III, a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU), e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE).

Fazenda - A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, situada no prédio da Prefeitura de Londrina, também estará fechada e retorna às atividades na terça-feira (11), das 9 às 18 horas.

O novo posto da região norte, no Londrina Norte Shopping, também não abrirá na segunda-feira (10). O local funciona de segunda a sábado, das 10 às 21 horas. Os postos da Fazenda no Shopping Boulevard e Armazém da Moda seguem o mesmo cronograma. Os atendimentos no Boulevard acontecem das 10 às 22 horas e no Armazém da Moda das 9 às 21 horas.

Guarda Municipal

Os serviços operacionais da Guarda Municipal, como o patrulhamento de vias, praças, prédios e espaços públicos e o videomonitoramento, continuam funcionando 24 horas por dia, sem interrupções. O mesmo acontece com os atendimentos dos chamados feitos pelo telefone 153 ou 199.

CMTU

Transporte coletivo - As linhas do transporte público operam com a tabela de horários normal referente aos dias úteis

Trânsito

Os agentes municipais atuam no monitoramento e fiscalização do trânsito em escala integral.

Feiras Livres

As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas têm funcionamento normal, com presença facultativa dos comerciantes.

Limpeza Urbana

A varrição de calçadas e sarjetas no quadrilátero central segue sem interrupções, enquanto os demais serviços de limpeza urbana, como capina do mato e remoção de entulhos, retornam à normalidade na terça-feira (11).

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela permanecem fechados e voltam a funcionar no dia seguinte, das 8h às 16h45.

A coleta do rejeito e dos resíduos orgânicos é feita sem alterações nos bairros já atendidos às segundas.

O recolhimento do material reciclável ocorre normalmente, com exceção de alguns bairros da região leste. Na região do jardim Califórnia, San Fernando, Nova Conquista, Kobayashi, Vale do Cambezinho, San Izidro, Loris Sahyun, Vale Verde e Pequena Londres, locais atendidos pela cooperativa Coocepeve, a coleta do feriado é adiantada para esta sexta, dia 7.

Dúvidas sobre o serviço podem ser tiradas no site da CMTU, na opção "Mapa da Coleta Seletiva", ou pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da companhia, no telefone 3379-7900, das 8h às 17h.

Terminal Rodoviário de Londrina (TRL)

A rodoviária tem o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

Dayane Albuquerque/CMTU-LD