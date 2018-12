Sábado tem Corrida, Cerveja e Rock n’ Roll

Neste sábado (08) será realizada a corrida mais inusitada do ano. É a primeira edição da Amadeus Beer Run, uma competição onde o foco não é ser o mais rápido ou o mais resistente. O importante mesmo é conciliar a corrida com o levantamento de copo.

A largada será no Mercadão da Prochet às 16h. Durante a corrida, os atletas terão que percorrer 1.750 metros e beber quatro copos de chope, até a última gota. Os vencedores ganham prêmios, como troféus, barris de chope e kits de cerveja.

Mais do que uma competição, o evento é uma grande festa. Para quem não for correr, a entrada é gratuita, sendo cobrado apenas pelo consumo no local.

E além de tomar um chope artesanal, trincando de gelado, o público vai conferir três atrações musicais de blues e rock. Confira a programação completa:

15h00 – Início do evento

16h00 – Largada Amadeus Beer Run

17h00 – Rock Nobilis

19h00 – Diogo Morgado Quartet

21h00 – Luke de Held & The Lucky Band

Inscrições

As inscrições pelo site do evento encerraram na quinta-feira (06), mas quem tiver interesse em participar ainda pode se inscrever. Basta ir até o Empório Amadeus, que fica dentro do Mercadão da Prochet, nesta sexta (07) das 17h às 22h ou no sábado das 09h às 12h. A inscrição custa R$ 70.

Quem já se inscreveu também precisa ir até o local, nesses mesmos horários, para buscar o kit com copo, camiseta e medalha de participação.

Sobre a corrida

A Amadeus Beer Run é baseada na “Beer Mile Run”, formato mundial de corrida onde o atleta "corre" 1 milha (1600m) e toma 4 cervejas/copos de chope durante o percurso.

O precursor foi o americano James Nielsen, que em 2014, organizou a primeira “Beer Mile Wolrd Championship”, no Texas. De lá pra cá, esse movimento ganhou força e entrou para o calendário de eventos das principais metrópoles internacionais, batendo recordes de público.

A primeira edição da Amadeus Beer Run é realizada pela cervejaria Amadeus e organizada pela Capa Promo. O evento tem apoio de W2 Digital, Blindex e MKX.

João Fortes/Asimp