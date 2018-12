Rolândia: Conhecidos os ganhadores do “5º Concurso Pequenos Leitores”

Foram sorteados nesta quinta-feira, 6 de dezembro, os três ganhadores dos prêmios do “5º Concurso Pequenos Leitores”, promovido pelo setor de Bibliotecas do município. O concurso foi realizado de oito de outubro a 30 de novembro e participaram cerca de 200 alunos do ensino fundamental das escolas do município.

Integraram o concurso as Bibliotecas Rui Barbosa, Cidadã Michael Traumann, SESI e Professor José Antônio Gorla.

A premiação para cada contemplado foi: um kit com mochila, caixa de lápis de cor Faber Castell e um vale compras de R$ 60 na Livraria Moderna, ofertado pelos Servidores da Câmara Municipal de Rolândia (CMR).

Em sorteio público realizado nesta tarde, a Coordenadora das Bibliotecas Neide Cavalaro, a representante dos Servidores da CMR Luciana Viana e Servidores da Biblioteca, retiraram da urna os nomes dos ganhadores: Giovana Danielly, morada da Rua Rubi e que deixou o nome na Biblioteca Cidadã (Domingos Neves), Gabriela Mikalo Angotti, moradora da Rua Petúnias e que deixou o nome na Biblioteca Cidadã (Domingos Neves) e Júlia da Conceição Cidade de Novaes, de nove anos, moradora do Jardim Imperial, que veio com os pais Jéferson e Alexsandra acompanhar o sorteio e foi contemplada.

Para participar do sorteio, o aluno compareceu a uma unidade de biblioteca em horário contrário a aula, acompanhado por seu responsável e emprestou até cinco livros. No momento da devolução dos livros à biblioteca os alunos da educação infantil, 1º e 2º anos, apresentaram uma ilustração de um dos livros, já os alunos do 3º, 4º e 5º anos apresentaram um resumo de um dos livros.

