CMTU e Sesc promovem passeio ciclístico no aniversário de Londrina

Com percurso de 15 km, ação também vai arrecadar brinquedos a serem doados à instituição assistencial

Na próxima segunda-feira (10), aniversário de Londrina, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e o Sesc promovem o último passeio ciclístico em 2018 do programa “Ciclo Sesc – Movimente sua Vida no Pedal”. Com largada às 8h, em frente a uma loja de artigos esportivos na avenida Madre Leônia Milito, a iniciativa tem percurso de 15 km. Durante todo o trajeto, batedores da CMTU e da Polícia Militar (PM) ficarão encarregados da segurança dos participantes.

Entre as principais vias por onde vão passar os ciclistas estão as avenidas Tiradentes, Maringá, Juscelino Kubitschek, Duque de Caxias e Waldemar Spranger, além das ruas Senador Souza Naves e Almeida Garret. Não estão previstas interdições no trânsito, mas há possibilidade de bloqueios temporários nos cruzamentos. Nestes pontos, a interrupção no fluxo deve durar apenas o tempo necessário para que o grupo conclua a travessia. A expectativa é que a pedalada seja concluída em aproximadamente 1h30.

A novidade desta edição é que os 350 primeiros que realizarem a inscrição no evento, pelo site www.sympla.com.br, terão direito a uma camiseta exclusiva. A retirada do brinde vai ocorrer no sábado, das 14h às 18h, na loja Decathlon. Para resgatar a roupa, no entanto, o interessado deve fazer a doação de um brinquedo novo ou usado. Tudo o que for arrecadado será repassado a uma instituição que atende crianças carentes no jardim Santa Fé, na zona leste da cidade. No ano passado, a ação solidária angariou 340 brinquedos e tornou mais feliz o Natal de dezenas de meninos e meninas.

A CMTU orienta que, durante o passeio, os amantes da bike façam uso de equipamentos de segurança como capacetes, luvas e óculos, além de protetor solar. Realizado em Londrina desde 2015, o Ciclo Sesc tem por objetivo incentivar o uso da bicicleta como meio de locomoção, para além das atividades de lazer.

Com participação gratuita, o evento já se tornou tradicional na cidade e reúne, a cada edição, cerca de 200 pessoas.

Asimp/CMTU