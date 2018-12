Concreticidade: 17 contos de jovens autores londrinenses

Em comemoração ao 84º aniversário de Londrina, será lançada a coletânea Concreticidade: 17 contos de jovens autores de Londrina, pela Editora Madrepérola, um presente literário para essa cidade que é palco e cenário de tantas histórias e experiências. O evento acontecerá no Cemitério de Automóveis, na Avenida Arthur Thomas, 342, no dia 13 de dezembro, quinta-feira, às 19h.

A coletânea Concreticidade nasceu como uma forma de garimpar talentos para a literatura da cidade e foi pensada como um presente para os leitores que andam pelas ruas de Londrina e imaginam suas construções, pessoas, paisagens e jardins em textos que pensem nosso meio e nossa cultura.

Mais que isso Concreticidade quer mostrar que Londrina não vive só das glórias literárias passado, ela está viva e pulsante. Suas criações estão aí para serem lidas, respeitando as tradições criativas de uma cidade de vanguarda e buscando inovações que mantenham cativo o público cultural da cidade.

Essa edição conta com as seguintes produções, em ordem de apresentação dos textos:

Layse Moraes, "Tratado das pequenas coisas"

Alessandra Navarro, As três idades do homem

Hígor Mejïa, Um dia

Vivian Campos, Columbia Lívia

Matheus Migotto, Muros

André Simões, A salvação de Mariana

Felipe Pauluk, em um mundo dublado pelos subordinados da herbert richers

Juba Heeveerson, Com os pés em Londrina

Amanda Damasio, Onde o tempo não corre

Julia Riede, A pedra ancestral

Leonardo Andrade, O coração das trevas é aqui

Abílio Junior, Humanos

Domingos Tortato, O moço do fraque

Márcio Henrique de Almeida Soares, Forrest Gump

Isabela Torezan, Sozinho, não

Victor Hugo Barbosa, Salo te espera

Manuela Pérgola, Pés vermelhos

Rafael Silvaro/Asimp