Miss Bumbum World será realizado no México e confirma Gracyanne Barbosa no pole dance como atração principal

A primeira edição do Miss Bumbum World já tem data marcada: será no dia 22 de julho de 2019, no México. Para ter uma ideia, o México e o Japão, sede do Miss Bumbum Japão em 2018, são os países que mais consomem matérias, fotos e documentários do concurso, declarou o jornalista Cacau Oliver, o criador do concurso.

Nessa edição, as candidatas terão a missão de representar países, ao contrário de estados, como na antiga competição brasileira.

Até o momento, a organização já recebeu mais de cem pedidos de inscrição para a nova competição global.

O valor da taxa de representação do país para concorrer ao Miss Bumbum World é de R$ 15.000,00.

Como principal atração para este evento mundial, o criador do concurso confirma: “Vamos ter Gracyanne Barbosa em uma apresentação de pole dance”.

(CO Assessoria)