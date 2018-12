Candidata do Musa do Brasil vai levar festa regional para a passarela

Representando o estado do Amazonas no Musa do Brasil 2018, Leia Lee vai levar a cultura regional para a final do concurso. Sem entrar em detalhes sobre como será o “show” que promete fazer, a loira quer impactar os jurados e o público com o seu desfile.

“Se estou representando o meu estado não tem como não falar dele. As pessoas precisam conhecer a nossa história, é sobre um dos estados mais importantes do país. O mundo todo sempre esteve de olho no Amazonas, nós alimentamos a vida na terra. Farei um desfile diferente de tudo o que já foi feito dentro do concurso. Não basta ser bonita, tem que deixar de boca aberta”, revelou ela.

Com 63 cm de cintura, praticante de muay thai, a gata chega na academia dando muitos chutes, cotoveladas e joelhadas no saco de pancadas. Leia Lee está descarregando toda a energia que sobra da alimentação na luta.

“Já chego na academia querendo socar as paredes. Além do muay thai, já fiz jiu-jitsu e capoeira, por isso sou tão disciplinada. Tudo é parte do processo de preparação para chegar arrasando na final do concurso, até a alimentação está mais fraquinha, ando sentindo uma fome que nunca senti”, disse aos risos a Musa do Amazonas.

Rômulo Moreira/M2 Mídia