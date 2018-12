Musa fitness fala dos desafios para conseguir corpo com apenas 6% de gordura “É vencer nossos limites”

Assumidamente praticante de esportes e adepta a uma dieta rigorosa, Nathy Kihara, eleita a Musa de Ipanema 2018, comentou como foi a sua saga para chegar a 6% de gordura corporal. Em um dos seus relatos, ela revela que chegou a fazer uma aposta. “Fiz três apostas com meus amigos de que alcançaria a meta de obter apenas 6% de gordura em um mês e meio. Perdi 5 quilos, 10% do meu peso", conta. Hoje a musa pesa 56,5kg, com 1,77cm de altura, considerando um IMC abaixo da média. “Fiz de tudo para vencer nossos limites”.

Para conseguir esse feito, ela também revelou os desafios para atingir a meta. “Comia cerca de duas ou três frutas um dia sim e outro não, e vivia apenas disso”. Sempre na saga pela beleza perfeita, Nathy disse que também procurou por cirurgiões qualificados para a ajudar definir o corpo e rosto de um modo mais fácil. Apesar de tantas dificuldades em manter o corpo definido pela dieta rigorosa, ela também defende as cirurgias. “Já fiz várias, mas isso não pode se tornar um exagero a ponto de te deixar feia”. “Com bons profissionais, nós podemos fazer tudo”.

(CO Assessoria)

Clique nas fotos para ampliar