Yara Vellasco é a cantora sertaneja mais requisitada do Rio de Janeiro

No topo das paradas de sucesso da noite carioca, Yara Vellasco mantém média de público alta e é destaque na cena do entretenimento da Cidade Maravilhosa

A noite carioca tem enfrentado uma crise sem precedentes, e continua sofrendo baixas com casas de show fechando as portas e público cada vez menor, devido a crise econômica que assola o Rio de Janeiro. O Rio está perdendo palcos, e os artistas tem cada vez menos espaços para apresentar-se na cidade, com cachês menores a cada dia.

Apesar disso, a cantora Yara Vellasco, conhecida como Furacão Sertanejo, tem lotado casas de shows na região metropolitana do Rio, e está com a agenda cheia. Dona de hits como “Vida longa pro meu ex”, “Porta Retrato” e “Aceita”, com milhares de views nas plataformas digitais, Yara mostra que suas músicas tem grande aceitação popular, e está apesar da crise, arrastando multidões para seus shows.

O carioca está com orçamento menor, e tem sido bem seletivo na hora de comprar ingressos para ir a um show ou ir a uma casa noturna. As pessoas tem economizado para ir num super show, não saem mais todo fim de semana. Mas enquanto músicos reclamam que não tem trabalho no Rio, por esta situação, Yara é o inverso. Nas redes sociais, encontramos a resposta para explicar este fenômeno: “Vale muito a pena pela energia do ao vivo. Yara traz um sertanejo diferente, mais eclético, atual. Me identifico com as letras das músicas dela, pois falam tudo que um dia eu já quis dizer para alguém, mas não tive coragem de falar. E além disso, ela é muito bonita”, comenta um fã na rede social.

Além dos shows que ela fará ainda esse mês, neste sábado (8), Yara Vellasco está confirmada para um grande evento de fim de ano na badalada casa Engenho Country, principal casa de sertanejo da região metropolitana do Rio de Janeiro.

