Letícia Daniela é vítima de estelionatário na internet e caso vai parar na polícia

A mídia social tem sido a maior estrela da internet, e é o local perfeito para compartilhar fotos, momentos e opiniões. No entanto, nem tudo são flores no mundo virtual, e muitas pessoas tem, infelizmente, sido vítima de golpes e estelionatários na rede.

A assistente de palco do Datena, Letícia Daniela, recentemente foi vítima de estelionato na internet. O rapaz que se apresentava como especialista em mídias sociais, Filipe Bruno Travaglia, dizia representar uma empresa com foco em serviços para movimentar e gerir perfis nas redes sociais. Filipe procurou Leticia, enviando mensagem direta no perfil, e ofereceu-lhe um serviço que, embora tenha sido pago, nunca foi realizado: "Fui procurada por ele, que dizia ser uma empresa de mídia social. Eu precisava mesmo de uma empresa movimentando minha rede social, por falta de tempo e pelas estratégias que ele disse que faria para melhorar a visibilidade. Era tudo uma farsa, paguei e nada foi feito”, afirma Letícia.

O suspeito de estelionato prometeu à Leticia que faria movimentação das redes sociais e colocaria o selo azul de verificação em seu perfil, mediante pagamento realizado antes mesmo do serviço. O caso foi registrado na 96ª Delegacia de Polícia Civil em São Paulo, aonde Letícia, de posse das provas, prestou queixa e fez Boletim de Ocorrência presencialmente.

O caso está sendo investigado pela polícia paulista e tipifica-se nos artigos de crime ao patrimônio (art. 155 e 183) e estelionato (art. 171). No Brasil, tem crescido exponencialmente o número de denúncias e registros de ocorrência como esse. Em 2017, mais de 10 mil pessoas foram vítimas de estelionatos na internet, segundo a DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática).

A pena prevista para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão e multa, e varia de acordo com o tamanho do prejuízo causado pelo estelionatário, segundo o critério do juiz do caso.

Hebert Neri/MF Press Global

Clique nas fotos para ampliar