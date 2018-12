Brasileiro de 8 anos ganha o campeonato de motonáutica na Europa e é condecorado pela FPM

O jovem Pex Moura Jr. conquista feito inédito e ganha importante campeonato de motonáutica em Portugal em sua primeira competição de motonáutica.

Após ter vencido o Campeonato Nacional de Motonáutica na classe 1 em Portugal, o brasileiro Pex Moura Jr., já conhecido dos portugueses também como piloto de kart e vencedor do campeonato Rotax, desponta como promessa do esporte na Europa.

Apesar da pouca idade, Pex já tem uma carreira no esporte de gente grande. Com apenas 8 anos de idade, ele acumula troféus conquistados ao longo dos anos. O brasileiro tem sido apontado como futuro da motonáutica em Portugal. Fiel a sua raiz, o jovem campeão faz questão de usar a bandeira do Brasil junto ao corpo após cada uma de suas vitórias.

O fato impressionante é que Pex se tornou campeão na categoria, mesmo sendo primeira vez que estava competindo na motonáutica. Pex Moura Jr. surpreendeu a todos, inclusive a Federação Portuguesa de Motonáutica, que o agraciou com dois prêmios de distinção.

“Nunca tinha pilotado um barco antes. Me explicaram os comandos básicos e competi com outros jovens da minha idade. Mesmo assim ganhei o primeiro lugar, sem ter treinado antes”, conta Pex Moura.

Apesar de todas as vitórias, o pai do jovem piloto afirma que existe muita dificuldade em ter o filho nas competições se nao houverem apoios. Pedro acredita que se o empresariado brasileiro se envolver, a parceria pode render muitos frutos: “o Pex tem um potencial incrível e não tem medo dos desafios. Mas no momento não contamos com nenhum apoio financeiro ou patrocínio. Se tivéssemos apoios no Brasil, para que o Pex competisse por lá, ou até mesmo apoios de lá pra cá, seria muito bom para todos. É um brasileiro vitorioso nos pódios europeus e poderia ser também nos pódios brasileiros”.

Na festa de gala de encerramento da Federação Portuguesa de Motonáutica, Pex recebeu o Prêmio Revelação 2018 e o troféu de campeão nacional de Fórmula Futuro.

