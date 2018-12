Sheila Mello é pura simpatia e elegância em coquetel de clinica estética em SP

Na noite desta última terça-feira (04), as empresárias Jo Catto, Luciane e Mariana Souza, realizaram um grande coquetel onde receberam amigos, familiares e clientes, para a inauguração da mais nova unidade da Clinica de estética Emagrecentro.

Anteriormente como 'Jô Cabelo & Estética', a unidade que fica no bairro do Jaraguá, na capital paulistana, contou com a presença da dançarina e atriz Sheila Mello, uma das garotas propaganda da rede, que fez questão de prestigiar a inauguração e conhecer de pertinho cada dependência do espaço.

Extremamente simpática, Sheila chegou ao espaço toda poderosa a bordo de um elegante macacão cinza todo cheio de brilho.

A eterna loira do grupo É o Tchan, como ficou conhecida nacionalmente, brindou junto das proprietárias, posou ao lado de toda equipe de funcionários da clinica e atendeu todos os convidados com inúmeros pedidos de selfies, fotos e vídeos.

Logo em seguida a beldade foi convidada a conhecer todas as dependências do espaço, onde comentou que ali possuía aparelhos milagrosos que deixam todas as mulheres mais lindas do que já são e até chegou a brincar com a espuma de uma enorme banheira de hidromassagem.

