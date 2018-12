BRDE firma cooperação com a Associação dos Municípios do Paraná

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está reforçando o apoio às prefeituras paranaenses. Na quinta-feira (6), em Foz do Iguaçu, o Banco assinou acordo de cooperação técnica com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP), criando um canal de comunicação permanente com a entidade. A proposta é ampliar a divulgação das linhas do BRDE nos municípios e auxiliar na elaboração de projetos que possam receber investimentos.

O acordo foi firmado durante o Encontro Paranaense de Gestores Municipais, promovido pela AMP. O BRDE é um dos patrocinadores. Acompanharam a assinatura do acordo com a AMP a governadora Cida Borghetti e o governador eleito Ratinho Júnior.

Também durante o evento, o BRDE assinou protocolo de intenções com as prefeituras de Maringá, Londrina e Paranavaí, para financiamento de projetos voltados às áreas de segurança pública e cidades inteligentes. Os três projetos somam investimentos que superam R$ 100 milhões. “Para o BRDE, a parceria é uma forma de aproximar ainda mais a instituição dos municípios, onde vivem as pessoas, e onde o banco pode alavancar investimentos que promovam o desenvolvimento econômico e social, gerando emprego, renda e riquezas”, afirmou o presidente do Banco, Orlando Pessuti.

Ele lembrou que o Banco vem ampliando sua atuação, principalmente a partir da capitalização feita pelos governos dos três estados, que alavancou investimentos da ordem de R$ 600 milhões na Região Sul, até chegar à criação do BRDE Municípios, para atendimento do setor público, que prevê, além de financiamento, assistência técnica.

Histórico

Pessuti afirmou que o BRDE vive um momento histórico, em que se coloca em posição bastante afirmativa ao lado dos municípios. “Temos uma equipe altamente qualificada no BRDE, que deve ser demandada, inclusive para ajudar na elaboração de projetos locais e regionais”, acrescentou.

“Temos o BRDE como um parceiro importante, pela sua estrutura e proximidade com os municípios. Essa parceria estreita o relacionamento dos municípios com o banco, que tem todas as condições de dar suporte aos gestores municipais para que possam fazer um trabalho melhor ainda”, afirmou o prefeito de Coronel Vivida e presidente da AMP, Frank Schiavini.

Cidades inteligentes e seguras

O BRDE também participará da implantação de projetos de segurança pública e outras ações na área de cidades inteligentes nos municípios de Londrina, Paranavaí e Maringá, que juntos somam investimentos de mais de R$ 100 milhões. Assinaram os protocolos de intenções com o BRDE o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Gomes, e o secretário de Defesa Social de Londrina, Evaristo Kuceki, representando o prefeito Marcelo Belinati.

“É uma parceria muito importante para implantação do projeto Maringá Cidade Segura, que prevê numa primeira fase a instalação de mil câmeras de vídeo. Será um monitoramento diferenciado, com o que há de mais moderno em tecnologia na questão de segurança”, disse o prefeito Ulisses Maia. “Precisamos sem dúvida da Guarda Municipal, da Polícia Militar, mas hoje bons resultados em segurança obtemos através de monitoramento. O projeto inclui também ações nas áreas de cidade inteligente e sustentável”, destacou o prefeito de Maringá.

Encontro

O Encontro Paranaense de Gestores Municipais reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários e gestores municipais, autoridades do Governo do Estado, técnicos do Tribunal de Contas do Paraná e parlamentares. O BRDE é um dos patrocinadores do encontro de gestores e participa do evento com estande e equipe técnica para atendimento de futuros clientes. Sãos temas do encontro: ODS - O Pacto Global da ONU e o futuro dos municípios; governança municipal; improbidade administrativa; Parcerias Público-Privadas (PPPs); o novo financiamento público da educação; captação de recursos e prestação de contas - regras de sucesso; terceirizações na área de saúde e Agenda Municipalista do Paraná.

AEN