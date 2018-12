Londrina/Caixa/IPEC: dois bronzes para o Brasil no Sul-Americano Escolar

Gabriela Tardivo foi a terceira colocada nas provas dos 800 e 2000 metros rasos. Giovanna Nogueira Vespero foi a quinta no arremesso de peso

A equipe Londrina/Caixa/IPEC encerra sua passagem pelo Campeonato Sul-Americano Escolar com duas medalhas conquistadas. Gabriela Tardivo, convocada pela primeira vez para defender o time nacional, cravou dois bronzes, nos 800 metros e 2000 metros. Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética) foi a quinta colocada no arremesso de peso.

O resultado ajuda a coroar a delegação brasileira como a grande campeã feminina geral do atletismo do torneio que está sendo disputado em Arequipa, no Peru. Para completar coroa um ano de afirmação para as duas atletas, que conquistaram resultados importantes ao longo da temporada.

Gabriela foi a campeã brasileira sub-16, bateu recorde e terminou eleita melhor atleta por índice técnico do torneio disputado em setembro, em Fortaleza. A jovem de 15 anos é natural de Campo Largo e treinada por Cristiano Ribeiro. Ela representa a equipe de Londrina desde o ano passado.

“É um ano especial demais para mim. A recompensa por uma dedicação muito grande. Agradeço a todos que estiveram ao meu lado nessa temporada, que ficará marcada para sempre em minha carreira”, afirmou a jovem.

Giovanna foi vice-campeã paranaense sub-16 e mais recentemente faturou a medalha de prata nos Jogos Escolares da Juventude no arremesso de peso, em Natal. Mesmo sem a medalha em Arequipa, ela celebra o ano de 2018. “Foi um ano marcante, de experiências inesquecíveis e muito aprendizado. Com certeza, voltamos mais fortes para 2019”, disse a atleta.

“As duas têm muito a crescer nos próximos anos. Gabriela teve um ano fantástico e mostrou que tem muito a crescer ainda, assim como Giovanna. O trabalho segue, respeitando as etapas”, concluiu o técnico Gilberto Miranda, que também fez parte da delegação brasileira no Peru.

Rafael Souza/Asimp