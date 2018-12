CMEI na região leste realiza um dia de Natal para as crianças

Todos os alunos vão receber presentes pedidos em cartinhas ao papai Noel

Para oportunizar às crianças carentes um momento de alegria e festividade neste fim de ano, o Centro Municipal de Educação Infantil Durvalina Pereira Oliveira de Assis realizará na próxima terça-feira (11), a partir das 16 horas, o projeto Natal Contente. A atividade com o “Papai Noel” acontecerá na sede da unidade que fica na Rua da Cerejeira, 427, no Jardim Marabá, região leste da cidade.

Durante a primeira semana de novembro, todas as 134 crianças, de 1 a 5 anos de idade, fizeram cartinhas que foram enviadas ao “Papai Noel”. Como ainda estão em fase inicial de alfabetização, elas desenharam os presentes ou lembrancinhas que gostariam de receber neste natal. Em sua grande maioria, os pedidos são simples, mas, para eles, ficarão marcados na memória. Entre eles estão bolas, bonecas, carrinhos e personagens dos desenhos infantis.

“Na nossa região ainda tem muita criança carente e que a família depende de doações e bazares para sobreviver. Sabendo disso, nós nos esforçamos para realizar o Natal Contente todos os anos, e com a ajuda dos padrinhos voluntários conseguimos dar um presente para cada uma das crianças. Sabemos da importância desse momento, ainda mais porque, para algumas delas, esse presente será o único que elas vão receber no ano”, disse a diretora do CMEI, Roseneia Galdino Pacheco.

Na unidade escolar há alunos que moram no Monte Cristo, Marabá, Morro do Carrapato e Iracema, que ainda são bairros mais humildes. Reconhecendo a realidade local, os professores, supervisores e a direção do CMEI desenvolvem o projeto há 15 anos. Nesse tempo, eles distribuíram as cartinhas entre pais e entre funcionários que se voluntariaram para o projeto, além de outros contribuintes. Nesta edição, 58 cartas foram adotadas por uma indústria da região, outras 48 por um salão de beleza que distribuiu algumas entre os clientes, por vizinhos e pelos funcionários do CMEI que também ajudaram. Assim, todos os alunos receberão um presente neste natal.

Além do cantinho do Papai Noel com a entrega de presentes, os estudantes vão poder aproveitar o restinho da tarde com comidas especiais, como bolo, e brincadeiras, tendo uma tarde de recreação. A unidade escolar encerrará as atividades letivas deste ano no dia 20 de dezembro e retornarão às aulas no ínicio de fevereiro de 2019.

Ana Paula Hedler/NCPML