Saúde prorroga última etapa de vacinação contra a dengue até a próxima sexta (14)

Pessoas que já tomaram a primeira e a segunda dose da vacina podem concluir o processo de imunização em qualquer UBS, no horário das 7h às 19h

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prorrogou até a próxima sexta-feira (14) a 5ª etapa de vacinação contra a dengue. O público-alvo, pessoas com idade entre 15 e 27 anos que já receberam as duas doses anteriores, podem tomar a terceira e última dose em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) do Município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.



A campanha, cuja previsão inicial era terminar ontem (7), foi prolongada com o objetivo de ampliar o alcance da terceira dose da vacina. Isso porque, conforme dados da SMS, até a última quinta-feira (6) foram vacinadas 870 pessoas, número que representa apenas 41,8% do público-alvo total, que é de 2.082 pessoas.

Ainda estão disponíveis aproximadamente 1.200 vacinas, direcionadas exclusivamente àqueles que já iniciaram o processo de imunização, tendo recebido a primeira e a segunda dose. Desde o início da última etapa, em 12 de dezembro, a Secretaria de Saúde faz um chamamento por telefone aos que ainda não se vacinaram, orientando que se dirijam até à UBS mais próxima a sua residência ou local de trabalho.

A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Sônia Fernandes, explicou que a vacina só possui resultado efetivo e maior duração quando o procedimento é concluído, isto é, com a terceira dose da vacina. “Só a última dose da vacina garante efetivamente a proteção contra a dengue e por um período de tempo prolongado. Na próxima semana vamos reforçar o chamamento com o intuito de concluir essa etapa com sucesso. É muito importante que quem já tomou as duas primeiras doses tome também a terceira, por isso orientamos que procurem uma UBS o mais rápido possível”, expôs.

A diretora alerta para o fato de que as UBSs estarão fechadas nesta segunda-feira (10) devido ao feriado municipal referente à celebração dos 84 anos de Londrina. O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (11), a partir das 7h.

A vacina

No Brasil, o Paraná é o primeiro estado a oferecer a vacina tetravalente contra a dengue na rede pública de saúde. As doses aplicadas foram cedidas pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), produzidas por empresa francesa e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após 20 anos de pesquisas. Para que haja imunização completa, é necessário receber todas as doses, com intervalo de seis meses entre cada aplicação.

