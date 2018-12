Saúde realiza “Dia D” de combate à dengue com exposição no Terminal

Objetivo é conscientizar os passageiros sobre a importância da prevenção no combate ao Aedes, tanto fora como dentro de Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde realiza, na próxima terça-feira (11), o “Dia D” de combate à dengue com exposição no Terminal Rodoviário de Londrina, localizado na Avenida Dez de Dezembro, 1.830, centro. A ação acontece das 8h30 às 13h30 e visa conscientizar os passageiros sobre a importância da prevenção no combate ao Aedes, tanto fora como dentro do município.



Além de passar informações sobre os cuidados para evitar a proliferação do Aedes, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus, os agendes de endemias montarão um espaço de orientação e exposição, onde será exposto o larvário, que expõe o ciclo do Aedes, com o ovo, a larva, a pupa e o mosquito adulto, além da maquete, que demonstra o quintal certo e o errado, no que diz respeito à prevenção da proliferação do mosquito.



Também será exposto o mostruário do bicho barbeiro, causador da doença de chagas, o caramujo africano, que pode ocasionar doenças como meningite, o caramujo da esquistossomose e o escorpião. Serão passadas ainda informações sobre a Leishmaniose, doença infecciosa, causada por parasitas do gênero Leishmania.



Para evitar a proliferação do mosquito, a orientação é que a população vistorie suas casas e quintais, pelo menos duas vezes por semana, com atenção especial a lugares que podem se tornar criadouros, como vasos de plantas, bebedouros de animais, ralos, calhas, entre outros. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza um checklist dos pontos que merecem atenção, no link https://goo.gl/Rozyn9.



Vacinação – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prorrogou, até a próxima sexta-feira (14), a quinta e última etapa de vacinação contra a dengue, voltada para jovens, com idade entre 15 e 27 anos, que já receberam as duas doses anteriores. A orientação é para que o público-alvo procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

