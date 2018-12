Forças de segurança de Londrina realizam segunda edição do evento “Adoração Acústica”

Neste ano o evento acontece no Moringão, no dia 10 de dezembro, às 19h, com entrada gratuita

Guardas municipais integrantes do grupo “Novo GM”, que promove o serviço de capelania na instituição, em parceria com forças de segurança pública da cidade, promovem o evento “Adoração Acústica 2”, no dia 10 de dezembro, em comemoração ao 84ª aniversário de Londrina.

A apresentação acontece no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, Moringão, a partir das 19h. O evento é gratuito para toda a comunidade. Participam da comemoração os integrantes das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros e Capelania UNICEV.

Arrecadação de alimentos

Alimentos não perecíveis que serão doados para o Hospital do Câncer de Londrina e outras entidades podem ser entregues no dia 10 de dezembro, no local do encontro. A organização do evento fechou uma parceria com o Super Muffato, o que viabilizou a instalação de um ponto de coleta na loja da Avenida Juscelino Kubitschek (ao lado do Moringão) durante o expediente do supermercado, para ser feita arrecadação nos dias 8 e 9 de dezembro.

O secretário municipal de Defesa Social, Evaristo Kuceki, responsável pela Guarda Municipal, está confiante no sucesso do evento. “É gratificante ver a Guarda Municipal expor seus talentos, junto com as demais forças de segurança, e receber a aprovação da nossa sociedade londrinense. Espero que o sucesso do ano passado se repita e que continuem nos próximos anos”, exclamou.

Para Josué Benaia, um dos organizadores do evento, a mobilização é importante para somar as forças. “A gente alcançou o objetivo do ano passado, de criar uma energia de aproximação entre as instituições de segurança e, com isso, criar uma proximidade ainda maior com a comunidade, para mostrar o caráter humano do indivíduo que está por dentro da farda”, explicou.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio das secretarias municipais de Defesa Social e Educação, Fundação de Esportes de Londrina(FEL), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, Pipeta Produtora, ACIL, Unifil, MRV Engenharia, TV Tarobá, Super Muffato, Associação Cultural Espaço Thalita Cumi e Open Line Group.

Bruno Amaral/Defesa Social