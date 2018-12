Centrolab passa a atender em novo endereço

Na próxima semana, o Laboratório Municipal será transferido para a Rua Maranhão, para início da reforma do prédio atual

A partir desta terça-feira (11), as instalações do Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Centrolab) serão transferidas para novo endereço. Atualmente, o laboratório divide com o Pronto Atendimento Infantil (PAI) o prédio da Rua Mato Grosso. E com a previsão de início da reforma do espaço, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) optou por iniciar a transferência do Centrolab para o antigo prédio da Farmácia Popular, localizado na Rua Maranhão, 463.

A área total a ser reformada no prédio do PAI e Centrolab é de 3.162,82 metros quadrados. O valor estipulado para execução da obra é de R$3.248.428,68. Nos ambientes ocupados pelo Centrolab, os serviços previstos contemplam a criação de uma entrada exclusiva e recepção para os pacientes do laboratório; salas para coleta infantil, adulto e gestante; novos banheiros masculino e feminino; troca de armários; substituição das cubas dos banheiros para modelos acessíveis às pessoas com deficiência; além de mudanças na disposição das salas internas, de exames e almoxarifado, entre outras melhorias.

Para realização das reformas, serão necessárias algumas intervenções. Assim, no período de terça (11) a sexta-feira (14), estará suspensa temporariamente a coleta dos exames de rotina pelo Centrolab nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Neste mesmo período, as coletas e análises dos exames de urgência ocorrerão normalmente para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Oeste e Sabará, bem como os Pronto Atendimentos (PA) do Leonor, Maria Cecília, União da Vitória e também na Maternidade Municipal Lucila Ballalai.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, as readequações envolvem apenas os exames referentes às consultas eletivas, que são solicitados previamente. “Estes exames serão reagendados para a próxima semana, sem prejuízo algum ao atendimento dos pacientes. Para casos urgentes, solicitados no Pronto Atendimento, os exames serão coletados e analisados normalmente neste período”, destacou.

A retomada do funcionamento do Centrolab no novo espaço deve ocorrer em 17 de dezembro, quando forem concluídas as transferências e adaptações dos equipamentos utilizados.

Pré-Natal

O atendimento às gestantes com exames previamente agendados funcionará normalmente na terça (11) e quarta-feira (12). Porém, na quinta (13) e sexta-feira (14), o serviço estará suspenso, e as pacientes serão comunicadas das novas datas.

Juliana Gonçalves/NCPML