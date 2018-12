Débora Santos fala sobre a expectativa para 2019

Chegamos ao final de mais um ano e é natural que façamos uma retrospectiva sobre tudo o que foi vivido. A modelo Débora Santos ainda não conseguiu parar e pensar, já que as coisas não foram apenas boas. No entanto, a gata já está apostando as fichas no ano seguinte e promete novidades para os seus admiradores.

“O ano não foi tão bom assim, tive alguns problemas sérios e passei por momentos turbulentos. O próximo ano será mais tranquilo, espero. Trabalho não vai faltar, parcerias também não. Fui convidada por uma produtora para fazer participação em um filme, além de poder novamente posar nua”, revelou ela.

Débora foi Musa do Atlético-PR em 2017 e mesmo o clube tendo hoje uma outra representante, garante ser torcedora fiel do time. E, mais, já está torcendo pela Sul-Americana.

“É natural que a cada ano uma musa nova represente o time, o que não me impede de ser uma torcedora louca do Atlético. Sou daquelas que entendem mais sobre futebol do que muitos homens por aí, das que estão nos estádios vibrando, que estão em casa torcendo enquanto tomam uma cerveja bem gelada. Estou esperando pela final da Sul-Americana e já estou com o convite na mão para assistir de pertinho a vitória do meu time”, contou.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

