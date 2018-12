Saiba quem será a modelo mais requisitada do carnaval 2019

A modelo Wendy Tavares é presença confirmada e destaque nos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo em 2019, e pode também estar em Salvador

Wendy Tavares está em todas. A modelo é presença certa nos principais carnavais do Brasil e ja é apontada como um dos maiores destaques do carnaval 2019.

Musa da Vila Isabel do Rio de Janeiro, onde virá a frente representando um dos carros da escola. Wendy desfilará também em São Paulo, aonde foi escolhida para ocupar o mais importante posto da agremiação, de Rainha, na Mocidade Unida da Mooca.

Além de todos os importantes postos que ocupará, Wendy ainda pode estar em Salvador. Ano passado, ela foi madrinha de bateria do bloco Reduto do Samba, comandando pelo Harmonia do Samba e que desfila pelo Circuito Osmar, em Salvador, na sexta-feira de Carnaval. Há possibilidade de Wendy aceitar novamente o convite para este carnaval, a depender de sua agenda.

Além disso, neste mês de Dezembro, Wendy foi destaque no lançamento do CD das Escolas de Samba da Liga em São Paulo. A modelo e influenciadora digital já foi também Musa da Tom Maior e X-9 Paulistana.

"Para mim é uma grande honra receber estes convites e representar o maior carnaval do mundo. Só tenho a agradecer e fazer jus ao título, fazendo o meu melhor”, destaca a morena.

Existe grande expectativa também sobre a fantasia usada por Wendy. Em carnavais passados, Wendy chamou atenção ao desfilar com pouquíssima roupa e mostrar o corpão. Wendy não revelou detalhes das fantasias, mas adiantou: "muito glamour, muitas plumas, muito brilho, muitos flashes, muito samba no pé", conclui.

Hebert Neri /MF Press Global

