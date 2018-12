Atleta não vence campeonato nos EUA por ser brasileira, diz especialista

O campeonato de fisiculturismo da WBFF realizado neste fim de semana trouxe uma vitória inusitada e levantou suspeitas de preconceito sofrido pela competidora brasileira

O evento da WBFF realizado neste fim de semana em Atlantic City reuniu atletas das mais variadas nacionalidades, que competiam pelo título de campeões em cada categoria, e que simboliza a junção perfeita de beleza, fitness, moda e estilo.

A campeã deste ano na categoria Diva Pro, Tyra Love, apresentou um físico muito mais seco e definido do que o padrão esperado, e também em comparação ao físico apresentado pelas campeãs de anos anteriores, o que intrigou atletas, especialistas e internautas, e levantou questionamentos: “qual o padrão?” perguntava um internauta em post em inglês na rede social do WBFF.

O questionamento deve-se ao fato da vencedora deste ano não representar o físico harmonioso característico do WBFF: “O conjunto do corpo, beleza, biquínis, detalhes das roupas, fantasias, carisma e afins é fundamental. A competição, na verdade, vai muito além dos músculos e do percentual baixo de gordura. Tyra estava incrivelmente seca, definida, mas não harmoniosa como a categoria historicamente exige”, comentou um atleta.

Apesar do favoritismo, onde muitos davam como certa a vitória da brasileira Renata Spallicci, ela conquistou o segundo lugar. Renata é embaixadora do WBFF no Brasil, e já uma veterana em competições de fisiculturismo.

Um ex-fisiculturista comentou sobre a inusitada escolha dos juízes: “a competidora Tyra Love apresentava densidade e definição muscular impressionantes, mas diferenciada em relação ao padrão esperado e histórico da categoria Diva Pro do WBFF. Uma escolha inusitada que pode indicar mudanças”, afirma.

Uma pessoa influente do meio, que não quis se identificar, levantou uma polêmica hipótese: “Renata não ganhou por ser brasileira, e aqui nos Estados Unidos dificilmente um brasileiro sobe ao pódio”, comentou.

