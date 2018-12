Fabi Frota e Alexandre Frota são pura felicidade em chá de bebê da herdeira Bella

No início da noite de domingo (09), foi preparado um festão realizado no Espaço CasAventura, situado no centro de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para o chá de bebê da Bella, filha da musa fitness e atriz Fabi Frota com o ator Alexandre Frota, atualmente deputado federal por São Paulo.

Com a organização do evento realizado pela Mônica Santos, a equipe da Timu Festas Kids juntamente com a Lu Balão, pensaram em cada detalhe da decoração da festa, que foi preparado inteiramente na cor rosa com o tema de bailarina.

Totalmente Fitness, Fabi escolheu a dedo os petiscos e comidas para seus convidados, através da culinária funcional, com os quais puderam degustar do melhor através da Astress Vida Saudável, que preparou itens com baixo carboidrato, glutén e lactose free.

Na reta final de sua segunda gestação, com 31 semanas, Fabi chegou ao evento toda elegante a bordo de um vestido branco de rendas, contendo um ousado decote e as costas de fora, deixando em evidencia a linda barriga de gestação da pequena Bella, que será a primeira filha da beldade com Frota.

Atualmente Fabi já é mãe de Enzo Gabriel, de 11 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Renato Cipriano/Asimp

